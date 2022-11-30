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CEV Cup : Arkas Spor: 0 - Valsa Group Modena: 3

Erkekler CEV Voleybol Cup 2023 8’li final turu ilk maçında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği İtalya’nın Valsa Group Modena takımına 3-0 mağlup oldu.

Erkekler CEV Voleybol Cup 2023 8'li final turu ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği İtalya'nın Valsa Group Modena takımına 3-0 mağlup oldu.



Salon: Atatürk Voleybol


Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)


Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Enis Ali Ay (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı)


Valsa Group Modena: Ngapeth, Bossi, Adis Lagumdzija, Rinaldi, Krick, Bruninho (Rossini, Gollini, Salsi, Sala, Marechal, Sanguinetti)


Setler: 20-25, 25-27, 18-25


Süre: 74 dakika (21, 29, 24)

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