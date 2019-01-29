İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Arkas Spor: 0 - Dinamo Moskova: 3

2019 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 4.

maçında Arkas Spor, Rusya ekibi Dinamo Moskova'ya İzmir'de 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri 22-25, 16-25 ve 18-25 sonuçlandı. İzmir ekibi bu sonuçla 4. maçında da galibiyetle tanışamadı.



Salon: Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi


Hakemler: Sinisa Isajlovic, Wim Cambre


Arkas Spor: Murilo Radke, Hasan Sıkar, Robert Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Paulo Bravo, Muhammet Kaya, Mustafa Cengiz)


Dinamo Moskova: Vlasov, Berezhko, Dick Kooy, Shcherbinin, Bezrukov, Shkulyavichus (Kabeshov, Ostapenko, Sieemshchikov, Eremin, Terentev, Kruglov)


Setler: 22-25, 16-25, 18-25


Süre: 74 dakika (27, 23, 24)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.