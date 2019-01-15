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CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Arkas Spor: 1 - Sir Colussi Perugia: 3

2019 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 3.

maçında Arkas Spor, İzmir'de İtalya'nın Sir Colussi Perugia takımına 3-1 yenilerek üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.



Salon: Vestel Venüs Atatürk Voleybol


Hakemler: Goran Gradinski, Tibor Halasz


Arkas Spor: Murio Radke, Mert Matic, Robert Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Hasan Sıkar, Joao Bravo)


Sir Colussi Perugia: Fabio Ricci, Nicholas Hoag, Wilfred Leon, Aleksand Atanasijevic, Luciano De Cecco, Marko Podrascanin (Vito Colaci, Jonah Seif)


Setler: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25


Süre: 99 dakika (18, 24, 26, 31)

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