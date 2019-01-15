CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Arkas Spor: 1 - Sir Colussi Perugia: 3

2019 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu 3.
maçında Arkas Spor, İzmir'de İtalya'nın Sir Colussi Perugia takımına 3-1 yenilerek üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı.
Salon: Vestel Venüs Atatürk Voleybol
Hakemler: Goran Gradinski, Tibor Halasz
Arkas Spor: Murio Radke, Mert Matic, Robert Taht, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Hasan Sıkar, Joao Bravo)
Sir Colussi Perugia: Fabio Ricci, Nicholas Hoag, Wilfred Leon, Aleksand Atanasijevic, Luciano De Cecco, Marko Podrascanin (Vito Colaci, Jonah Seif)
Setler: 10-25, 19-25, 25-22, 23-25
Süre: 99 dakika (18, 24, 26, 31)