CEV Voleybol Cup: Caruur Volley Gent: 2 - Arkas Spor: 3

Arkas Spor, Erkekler CEV Voleybol Cup 16'lı tur ilk maçında deplasmanda Caruur Volley Gent'i 3-2 mağlup etti.

Arkas Spor, Erkekler CEV Voleybol Cup'ın 16'lı tur ilk maçında Belçika'da konuk olduğu Caruur Volley Gent'i 3-2 yenerek avantaj sağladı. Karşılaşmanın setleri 23-25, 25-21, 23-25, 25-20 ve 10-15 sonuçlandı. İzmir'deki rövanş karşılaşması ise 16 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.

Salon: Edugo Arena

Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Katarzyna Sokol (Polonya)

Caruur Volley Gent: De Vries, Chris Ogink, Gilles Vandecaveye, Tim Degruyter, Toblas Kjaer, Martijn Colson (Niklas Breilin, Jome Vandamme, Hugo Fischer)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, McDonnell, Mirza Lagumdzija, Enes Atlı, Bertuğ Özdeş (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Mustafa Cengiz, Nicholas Hoag, Ali Enis Ay)

Setler: 23-25, 25-21, 23-25, 25-20, 10-15

Süre: 115 dakika (27', 23', 25', 25', 15')