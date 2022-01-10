Çevik Bir Meydanı, Demokrasi Meydanı olacak

Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in adını taşıyan İzmir Buca'daki meydan, meclis kararı ile Demokrasi Meydanı olacak.

Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in adı, geçmiş yıllarda İzmir Buca'da bulunan bir meydana verilmişti. Uzun yıllar kentteki pek çok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti tarafından eleştirilerin hedefi olan meydanın adı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ocak ayı toplantısında, meydanın adının Demokrasi Meydanı olarak değişmesine oybirliği ile karar verildi.