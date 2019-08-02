Çevik Bir Meydanına Işılay Saygın'ın adının verilmesi için ortak mesaj

Buca Belediye Meclisi, Türkiye'nin ilk kadın bakanlarından Işılay Saygın'ın anısını yaşatmak için önemli kararlar aldı. Meclis oturumunda, Saygın'ın evinin bulunduğu sokağa adının verilmesi oy birliğiyle kabul edilirken; Çevik Bir Meydanı'nın adının Işılay Saygın Meydanı olarak değiştirilmesi için ortak mesaj verildi.

Buca Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısına, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Buca Belediye Başkanı, ilk Turizm ve Çevre Bakanı, Işılay Saygın'ın anısını yaşatmak için alınan kararlar damga vurdu. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen toplantı, Saygın için saygı duruşuyla başladı. Toplantıda, Saygın'ın evinin bulunduğu Dumlupınar Mahallesi 109 Sokak'a "Işılay Saygın Sokağı" adının verilmesini içeren başkanlık önergesi oy birliği ile kabul edildi.

Tüm Türkiye için üzüntü dolu bir hafta olduğunu söyleyen Başkan Erhan Kılıç, "İlk kadın bakanlarımızdan, Buca'ya önemli hizmetleri olan Işılay ablamızı kaybettik. Bildiğiniz üzere Işılay Saygın bakanlığı döneminde yaklaşık 400 bin öğrenciye okuma yazma seferberliği ilan etmiş. Bucamıza da 1973-1980 döneminde belediye başkanı olarak çok katkılarda bulunmuş bir devlet kadınını kaybettik. Bugün bizim için en önemli gündem maddesi buydu. Tekrar tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Meclis gündeminin ardından dilek ve temenniler bölümünde AK Partili Meclis Üyesi Ziya Aksu, grubu adına Buca Kozağaç Mahallesi'nde yer alan Orgeneral Çevik Bir Meydanı'nın adını Işılay Saygın Meydanı olarak değiştirilmesini önerdi.

Aksu'nun önerisi üzerine, meydanın İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olduğunu ve isim değiştirme yetkisinin büyükşehirde olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Bu hepimizin arkasında duracağımız önerilerden bir tanesidir. Işılay Saygın, hepimizin ortak değeri; ama Çevik Bir Meydanı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Dolayısıyla bu konunun İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri tarafından gündeme getirilmesi daha doğru olacaktır. Hepimiz ortak bir kararla meydanın adının değiştirilmesi için takipçi olacağız" dedi.