Çevre konusuna dikkat çeken oyunu minikler ilgiyle izledi

İzmir'de, Çiğli Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından, çevre konusuna dikkat çekmek ve minikleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla sahnelenen "Dönüşüm İyi Gelecek" adlı tiyatro oyunu minikler tarafından ilgiyle izlendi.

Ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda çocukları bilinçlendirmek için hazırlanan tek perdelik, "Dönüşüm İyi Gelecek" oyunu Çiğli Belediyesi Konferans salonunda, Çiğli Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından sahneye sunuldu. Çevre konusuna dikkat çekmek ve minikleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen oyunu, farklı okullardan gelen öğrenciler dikkatli ve merakla izledi.

Temiz bir çevre ve yaşanılabilir, bir dünya için belediye olarak gerekli özeni gösterdiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, çocuklarda da çevre bilincinin oluşması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Başkan Hasan Arslan, "Yeşil ve temiz bir ülkemiz olsun istiyoruz. Çocuklarımızı şimdiden çeşitli yollarla bilinçlendirmek amacındayız. Görsel olarak büyük katkıda bulunduğu için tiyatro bu yolların en iyisi. Çocuklarımızı hem eğlendiriyor hem de bilinçlendiriyoruz. Çevrenin korunmasına yönelik çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirici bu tür etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.