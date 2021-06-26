Çevre müfettişleri Aliağa'da buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, çevre müfettişleri, Aliağa Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen doğa etkinliğinde bir araya geldi.

Çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması amacıyla organize edilen programa katılan 5-16 yaş aralığındaki çevre müfettişleri gerçekleştirilen birbirinden eğlenceli oyunlara eşlik etti. Alanda kurulan şişme oyun parkları çocukların eğlencesini ikiye katladı. Çeşitli ikramların da yapıldığı programda çocuklara çevre müfettişi yeleği, tişörtü ve şapkasının yanı sıra çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Çevre bilincini eğlenceli oyunlarla kazandırmayı amaçladık”

Türkiye'nin farklı illerinde aynı anda gerçekleştirilen çevre müfettişleri doğa etkinliğine Aliağa olarak ev sahipliği yaptıklarını belirten Aliağa Belediyesi Çevre Mühendisi Recep Kurtkaya, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 5-16 yaş aralığındaki gençlerimiz için projelendirdiği çevre müfettişi doğa etkinliğine Aliağa Belediyesi olarak ev sahipliği yaptık. Gençlerimize çevre bilincini oyunlarla ve eğlenceli etkinliklerle kazandırmayı amaçladık. Türkiye'nin dört ilinde aynı anda yapılan bu etkinliği İzmir'de Aliağa olarak biz gerçekleştiriyoruz” dedi.