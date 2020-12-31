Çevre Mühendisleri Odası ile İZSU arasında işbirliği

Protokol kapsamında oda, İZSU'nun talep etmesi halinde yürütülen projelere teknik destek sağlayarak danışmanlık hizmeti verecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, İZSU Genel Müdürlüğünün Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin meslek alanı kapsamındaki çalışmalarından faydalanmak üzere hazırlanan 'Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği'ne ilişkin protokolü imzalandı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve ÇMO yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Tunç Soyer bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim daha yakın ilişki içerisinde olmamız şart. Bu ilk adım diye düşünüyorum. Daha çok bir arada olmanın bize faydası olacak” diye konuştu. Bu işbirliğinin gelecek için umut verici olduğunu söyleyen Başkan Soyer, böyle bir rehberliğe kurum olarak ihtiyaç duyduklarını belirterek protokolün kente hayırlı olmasını diledi.

“Hepimiz toplumsal fayda için çabalıyoruz”

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan da gerek içme suyu arıtma tesisleri, gerek atık su arıtma tesislerinin bu protokolle, Çevre Mühendisleri Odası vizesinden geçirileceğini söyledi. Özkan, bu işbirliğinin hem odayı hem de kurumu güçlendiren bir adım olacağını ifade etti. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay ise işbirliğinin İzmir'e iyi sonuçlar getireceğine ve örnek olacağına inandığını söyledi. Kınay, “Bizlerin çevre mühendisleri olarak bu alanda sözümüzü aktarabilmemiz önemli. Amacımız ortak. Hepimiz toplumsal bir fayda için çabalıyoruz” dedi.

Çalışmaların çerçevesi belirlendi

Protokolle İZSU ve ÇMO İzmir Şubesi arasında bir köprü oluşturacak ve çevre mühendisliği meslek alanına giren faaliyetler konusunda gerekli düzenlemelerin eksiksiz yapılması sağlanacak. ÇMO, İZSU'nun talep etmesi halinde yürütülen projelere teknik destek sağlayarak danışmanlık hizmeti verecek ve projelerin idarece onayı öncesi “Oda Vizesi” sürecinden geçmesini sağlayacak. İZSU Genel Müdürlüğü, yürüttüğü altyapı projelerinde ve Çevre Mühendisliği hizmet alanına ilişkin tüm süreçlerde çevre mühendislerinin görevlendirilmesini sağlayacak. İZSU tarafından yürütülen ve çevre mühendisliği alanına giren faaliyetler konusunda gerekli duyuru, bilgilendirme ve düzenlemeler ise ÇMO tarafından yapılacak.