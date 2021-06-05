Çevre projesine Balçovalı miniklerden destek

Geri dönüşüm yarışmasına katılan miniklerin atık maddelerden yaptıkları eserler, belediye binasında sergilendi.

Balçova Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çevre temizliğine olan duyarlılığı artırmak çeşitli etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında, belediyenin geri dönüşüm merkezlerine atıklarını getiren vatandaşlara saksıda çiçek verildi. Çocukların çevre bilincine katkı sağlamak amacıyla yapılan yarışmada ise evlerindeki atıklardan farklı nesneler üreten miniklerin eserleri belediye binasında sergilendi.

Çevre bilincinin çocuk yaşta aşılanmasının önemine vurgu yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Her geçen gün kirlenen dünyamızı kurtarmak için çevre duyarlılığının arttırılması gerekiyor. Biz bu anlamda sürekli çalışmalar yaparak, bir doğa harikası olan ilçemizi korumaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerimize vatandaşlarımızın özellikle de çocuklarımızın gösterdiği ilgi bizleri umutlandırıyor” diye konuştu.