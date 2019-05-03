Çevre sorunları Çeşme Kent Konseyi gündeminde

Çeşme Kent Konseyi tarafından düzenlenen çevre toplantısında, Çeşme'nin çevre sorunları masaya yatırıldı.

Çeşme Kent Konseyi, çevre toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, kentin çevresel problemleri geniş bir şekilde tartışıldı. Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme'nin çevre sorunlarının fazla olduğunun farkında olduklarını vurgulayarak, "Son günlerde Germiyan'da taş ocakları ve Ovacık'ta kıyıda kaçak yapılaşma sorunları öne çıktı. Birlikte hareket ederek sorunları çözmemiz gerekir. Daha geniş katılımlı toplantılarla da halkı bilgilendirmenin yollarını aramalıyız. Çeşme hepimizin. Birlikte yol almamız gerekir. Yol haritamızı birlikte çizelim" diye çağrıda bulundu.

Toplantıda söz alan çevre gönüllüsü Faruk Tayfun Efeler de, Germiyan Mahallesi'ndeki taş ocakları ve RES'leri gündeme getirerek, "Germiyan'daki kümülatif etkinin ölçülmesini istiyoruz. Kümülatif etki incelenmeden arka arkaya projeler hayata geçiriliyor. Biz mahalle olarak, aramızda para toplayarak davalar açıyoruz. Davaları kazanıyoruz; ama yeni ÇED kararları ile yeniden karşımıza çıkıyorlar" diye konuştu.

"5 defa iptal ettirdik, şimdi yeni ÇED süreci başlattılar"

Yarımada da açtığı çok sayıda çevre davası nedeniyle "çevreci avukat" olarak tanınan ve Germiyan taş ocakları ile ilgili davalar açan Şehrazat Mercan da yaptığı konuşmada, "Ben yarımadayı bir bütün olarak görüyorum. Kadıovacık ile Balıklıova arasında yeni bir taş ocağı için ÇED kararı verildiğinde, hemen mahallelilerle müdahale ettik ve açtığımız dava sonucu karar iptal edildi. Geçtiğimiz yıl Gülbahçe'de mücadele verdik ve kazandık; ama yarımadada en dertli olan yer Germiyan. Dört tane taş ocağı var. Bunlardan birisi 39 yıllık bir taş ocağı. Burasını gerilete gerilete, en son ÇED kapsam dışı; yani 1980'de aldığı küçük bir ruhsattan müktesebine ilişkin geriledi. Son karar Danıştay'dan bozularak geldi. Onu da halledebildiğimiz zaman, o tesis fiilen çalışamaz durumda olacak. Böylece köye en yakın taş ocağından kurtulmuş olacağız; ama diğer taş ocaklarından bir türlü kurtulamıyoruz. Biz ÇED'i iptal ettiriyoruz, yenisini veriyorlar. 7 yılda 5 defa iptal kararı aldırdık. Şimdi yeni bir ÇED süreci başlatıldı. 2-3 faaliyetten iptal ettiriyoruz, şimdi 6 faaliyetle yeni ÇED süreci başlatıyorlar" diye anlattı.

Toplantıda, Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu'ndaki kaçak yapılaşma da gündeme gelirken, Çeşme Belediyesi'nin kaçak yapılaşmaları mühürlediği, mühür feyki yapılması üzerine de tutanak tutularak, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Toplantıda, belirlenecek gündemle yeniden bir toplantı düzenlenmesi kararı da alındı. Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal'ın çağrısı ile gerçekleştirilen toplantıya; Çeşme Belediye Meclisi Üyesi Aybars Yıldırım, çevreci avukat Şehrazat Mercan, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, Boyalık Mahallesi Muhtarı Gül Postacıoğlu, Çakabey Mahallesi Muhtarı Birnaz Kopar Özer, Germiyan Mahallesi eski Muhtarı Şadan Kaya ve çevre duyarlılığı olan vatandaşlar katıldılar.