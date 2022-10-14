Çevreci projelere İzmir desteği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türkiye'de hayata geçirilecek yatırımlarda sadece maddi kazancın değil, çevresel ve sosyal faydanın da temel alınmasını sağlamak hedefiyle çalışmalar yürüten Etki Yatırımı Danışma Kurulu Platformuna üye oldu. Platform bünyesinde, farklı sektörlerden çok sayıda kurum ve kuruluşun bir araya gelmesiyle oluşturulan çalışma grubunda da yer alan İEÜ, Türkiye'ye örnek olacak projelerin geliştirilmesinde aktif rol oynayacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), ülke genelindeki yatırımların çevresel etkilerinin analizi, ‘etki yatırımı' hakkında farkındalığın artırılması ve bu alanda kurumlara rehberlik edilmesi gibi birçok konuda yapılacak çalışmalara katkıda bulunacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi adına tüm sürecin koordinasyonunu, İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yetkiner yürütecek.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Ege Bölgesinde platform bünyesine katılan ilk üniversite olduklarını söyledi. Çevreyi ve sosyal faydayı temel öncelik gören bir üniversite olarak bu yönde attıkları adımlara bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Prof. Dr. Aşkar, “Hepimizin yaşamını etkileyen iklim değişikliği, Covid-19 süreci gibi birçok etken, yatırımların sadece finansal geri dönüşleri kıstas alan değerlendirmeler üzerine kurulmaması gerektiğini gösterdi. Artık ülkemizde gerçekleşen her yatırımın çevresel ve sosyal fayda anlamında da ele alınması gerekiyor. Sağlıklı bir dünya, sağlıklı bir gelecek için bunu yapmak hepimizin görevi. Etki Yatırımı Danışma Kurulu Platformu, tam da bu noktada, Türkiye genelindeki çok sayıda kurum ve kuruluşun güç birliği yapmasıyla oluştu. Üniversite olarak böylesine önemli bir oluşumun içerisinde yer alarak hem ülkemiz hem de toplumumuz için değer oluşturacak çalışmalara katkı sağlayacağımız için mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

İEÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yetkiner ise şirketlerin, yatırımlarına uluslararası fon desteği alması için çevresel ve sosyal birtakım gereklilikleri sağlamak durumunda olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yetkiner, “Etki yatırımı parasal kâr elde etmenin yanı sıra sosyal ve çevresel anlamda pozitif etkiler oluşturmaya öncelik veren yatırım anlayışı. Etki Yatırımı Danışma Kurulu Platformunun kurulması da, bu konuda ülkemizde kurumsallaşma yönünde atılan adımlardan biri oldu. Üniversitemizin de içinde yer aldığı danışma kurulu, somut ve kalıcı projeler üretmenin yanı sıra yatırım bazlı incelemelerde de bulunacak. Örneğin İzmir'de, enerji alanında yapılacak bir yatırımın, sosyal ve çevresel faydası ölçülecek ya da projede bunu sağlamak için neler yapılması gerektiği anlatılacak. Şirketler, uluslararası fonlardan yararlanmak adına sosyal ve çevreci adımları da atmak zorunda olduğu için bu konuda onlara yol göstermiş, rehberlik etmiş de olacağız” dedi.