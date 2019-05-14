Çevreci projeye 200 bin Euro hibe

Karşıyaka Belediyesi ve Çevreci Enerji Derneği tarafından, İtalya'dan Kyoto Club ve Bologna Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu” başlıklı proje, AB'den 200 bin Euro hibe almaya hak kazandı. Türkiye ve İtalya'da eş zamanlı yürütülecek proje kapsamında, çevre ve enerji odaklı STK'ların güçlendirilmesi ve işbirliklerinin teşvik edilmesi için çalışmalar yapılacak.

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve alternatif enerji kaynaklarını desteklemek amacıyla uluslararası çapta projeler üreten Karşıyaka Belediyesi, Çevreci Enerji Derneği ile örnek bir projeye imza attı. İtalya'dan Kyoto Club ve Bologna Belediyesi'nin de ortaklığında hazırlanan 200 bin Euro bütçeli “Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu” projesi, Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Hibe Programı'na kabul edildi. Çevre ve enerji alanında çalışan STK'ların güçlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi ve işbirliklerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje, toplam 15 ay sürecek. Projenin açılış toplantısı, çeşitli STK ve kamu kurumlarının katılımıyla, 13 Haziran'da Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak.

Karşıyaka Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projede hedef grup olarak; İzmir, Roma, Bologna ve merkezli toplam 75 sivil toplum kuruluşları, Roma, Bologna ve İzmir bölgesinden toplam 80 belediye ile özel sektörden 250 şirket yer alacak. Proje süresince Türkiye ve İtalya'daki sivil toplum kuruluşları ile yuvarlak masa toplantıları, Bologna ve Brüksel ziyaretleri, iklim dostu ve sürdürülebilir kalkınma iyi uygulama atölyeleri, animasyon ve araştırma çalışmaları yapılacak. Ayrıca Türkiye'de ilk kez, geniş katılımlı bir ‘STK Çevre Festivali' düzenlenecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, projeyle ilgili, "Bu projeyle, Türkiye ve İtalya arasında köprü oluşturarak, sürdürülebilir çevre alanında Avrupa'daki iyi uygulamaların ülkemize aktarılmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye ve İtalya'daki sivil toplum örgütlerinin ikili ilişkilerini ve uzun vadeli iş birliklerini arttırmak, aynı zamanda Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin önemi ve yararları konusunda farkındalık oluşturucu girişimleri de teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu önemli projeye emek veren çalışma arkadaşlarıma ve işbirlikçilerimize teşekkür ediyorum. Çağdaş hizmet anlayışımızla, uluslararası projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Proje hakkında açıklamada bulunan Proje Koordinatör Asistanı Hazal Coşkun da, "Bu proje ile Türkiye'de ve özellikle Ege Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği'ndeki sivil toplum kuruluşları ile bağlantıya geçebilecek, işbirliği yapabilecek ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine destek sağlayacaktır" diye konuştu.