Çevreci resimlere ödülleri verildi

İzmir'de Çiğli Belediyesi, öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulması amacıyla “Çevre” konulu ödüllü resim yarışması düzenledi.

Çiğli'de, belediye tarafından öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen "Çevre" konulu ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini törenle aldı.

Ana okul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği resim yarışmasının ödül töreni ise Çiğli Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak dereceye giren öğrencileri tek tek kutladı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çevre bilincinin küçkük yaşta kazanılmasının önemini vurguladı. Gümrükçü,

"Çocuklarımızda farkındalık yaratarak çevremize sahip çıkmak zorundayız. Çevre bilincinin erken yaşta öğrenilmesinin öneminin farkındayız. Bu amaçla resim yarışması düzenledik. Okullarımızdan yoğun ilgi gördük. Birbirinden güzel resimlerle karşılaştık. Yarışmamıza katılan tüm öğrenci, öğretmen ve okul yönetimlerimizi kutluyorum" dedi.