Ceyda Yüksel davasında sanığa 12 yıla kadar hapis talebi

İzmir'de Ceyda Yüksel'in, kendisine ait evde cam kesilerinden dolayı hayatını kaybetmesi nedeniyle yargılanan Serkan Dindar hakkında ‘Kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir'de 20 Ağustos 2020'de gerçekleşen olayda Ceyda Yüksel, Serkan Dindar'ın Bornova ilçesi Barbaros Mahallesindeki evinde ölü bulunurken, sağlık ekipleri Yüksel'in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan ve 400 promil alkollü olduğu tespit edilen Serkan Dindar tutuklandı.

Vücudundaki cam kesileri nedeniyle ölü bulunan Ceyda Yüksel'in katil zanlısı olduğu iddia edilen Serkan Dindar hakkında “kasten öldürme”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamalarıyla açılan davaya devam edildi.

Serkan Dindar'ın yargılanmasına bugün İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Dindar, Ceyda Yüksel'in annesi Filiz Demiral ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, celsede esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Dindar için ‘Kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis isterken, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ise beraat talebinde bulundu. Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline devamına karar vererek duruşmayı erteledi.