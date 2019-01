Ceylin Atik'in ailesi, beraat kararı verilmesinin şokunu yaşıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ailesi, olayla ilgili görülen davada Serkan T. hakkında beraat kararı verilmesine isyan etti.

Ödemiş'te 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesindeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gittikten bir müddet sonra kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik, daha sonrada karşı komşuları Şükriye T. (30) ve eşi Serkan T'nin evinde ölü bulunmuştu. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında da, Şükriye T.'ye "çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet verildi. Şükriye T.'nin eşi Serkan T. ve tutuksuz yargılanan Raziye Ö. için beraat kararı çıktı.

Aile, Serkan T. 'ye verilen beraat kararına tepkili

Serkan T.'ye verilen beraat ve tahliye kararına isyan eden Ceylin Atik'in dedesi Mustafa Atik, karara tepki gösterdi. "Ben beklemiyordum şoktayım. Sadece ben değil avukatlar şokta, insanlar şokta" diyen dede Atik, "Sosyal medyada devamlı yazıyorlar. Böyle bir karar yok. Ben her cezaya razıyım böyle bir adalet yok yani. Lütfen bunu kesmeyin. Türkiye Cumhuriyeti değil herkes duyabilir hiç sıkıntı yok. Ben ne gerekiyorsa cezama razıyım böyle bir şey yok. Bu suçlular dışarıda duramaz. Bir üst mahkemeye gideceğim, daha üst mahkemeye gideceğim gerekirse Yargıtay'a gideceğim. Gerekirse Avrupa Birliği'ne gideceğim, her yere gideceğim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidip ben bu işin peşini bırakmayacağım. Ben ölmediğim müddetçe benim söylediğim budur. Böyle bir kanun yok. Bu kadın bizle Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ile aklımızla alay etmiştir. Hep ifade değiştiriyor; Bir 'Ben yaptım', bir 'Beraber yaptık'. Yok böyle bir şey yok; yani ben bunu tanımıyorum. Şimdi zaten benim anlamadığım 21 Aralık 2018'de başkan mahkemede soruyor; ‘Sen mi yaptın?'. ‘Ben yaptım' diyor. ‘Fidye için yaptım şunu yaptım bunu yaptım' diyor. 4 Ocak 2019'da kadın yine bir yazı yazıyor her şeyi 'ben yaptım' diyor. Burada 11 gün içinde ne değişmiş de şey yapmış" dedi.

Baba: "Karara itiraz edeceğiz. Paramparça olduk desek yeri var"

Acılı baba Murat Atik de, mahkemenin Serkan T. ile ilgili verdiği karar karşısında şokta olduklarını belirterek, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Atik, "Biz caydırıcı bir ceza olacağını bekliyorduk, şoka girdik. Karşı tarafın avukatları da şoka girdi. Onlar dahi böyle bir karar çıkacağını beklemiyordu. Halen şoktayız. Bizim evladımızın cesedini iki gün boyunca saklayan kişiler, iki gün boyuna o evde ekmek yemişler, su içmişler yatmışlar kalkmışlar. Olaya ortak olmuşlar, delili karartmaya gitmişler. Hiçbir şey olmamış gibi pazartesi günü iş yerini açmış adam olay patlak verdikten sonra ortaya çıkmış. 18 ay cezaevinde yattıktan sonra beraatine karar vermişler. Adaletin olup olmadığına şüpheliyim. Cezalar caydırıcı değil. Böyle olduktan sonra daha çok ufak evladımız böyle durumlara maruz kalmaya mahkum olacak gibi duruyor. Biz bu karara itiraz ediyoruz. Elimizden geldiğince sonuna kadar takip edeceğiz. Mahkeme heyetinin verdiği karara çok üzüldük. Paramparça olduk desek yeri var. Adalet istiyoruz. Bunun çürümesini istiyoruz cezaevinden salınmasın. Evlat benim evladım herkes elini vicdanına koysun. Bu kararı veren kişilerin de evlatları, torunları olabilirdi. Biraz elini vicdanına koyup karar vermelerini temenni ederdik, yanılmışız. İtirazımızı yapacağız. Eğer bunlar hak ettiği cezayı almazsa halk olarak ayaklanalım, medyadan tepkimizi anlatalım, her yere taşıyalım. Adalet istiyorum adalet. Ya benim evladımı geri versinler ya da bu olayı çözsünler. Bunlar çürüsün içeride. Adalet istiyoruz biz" diye konuştu.