Ceylin Atik'in cesedinin taşındığını gördüğü iddia edilen o tanık mahkemede

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 10 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan üç gün sonra ailenin komşuları Serkan ve Şükriye T.'nin evinde cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ölümüyle ilgili Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 14'üncü duruşmasından karar çıkmadı. Kemal Çeneli, bir önceki duruşmada, "Kızım Şükriye ve Serkan T.'yi gece 01.30-02.00 gibi sandık indirip çıkartırken görmüş" derken, bu ifadeyi kızı Sinem Y. yalanladı.

10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesi ile ilgili tutuklu yargılanan Serkan ve Şükriye T. çifti, tutuklu bulundukları cezaevlerinden mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ceylin Atik'in ailesi ile cinayet zanlıları Serkan ve Şükriye T. çiftinin komşusu olan ve önceki duruşmalarda sürpriz tanık olarak ortaya çıkan Kemal Çeneli'nin kızı Sinem Y. de 13. duruşmaya tanık olarak katıldı.

Kemal Çeneli'nin daha önceki duruşmalarda "Kızı Sinem Y.'nin Şükriye T. ve Serkan T.'nin olay günü bir cismi bodruma indirip çıkardığını gördüğü" yönündeki ifadeleri Sinem Y.'ye soruldu.

Babasının ifadesini yalanladı

Kemal Çeneli'nin, ayrıca Serkan T.'nin yanında çalışan oğlunun iş kazası sonucu 125 bin lira tazminat aldığını ve bu paranın çalınmasından da yine Serkan T.'yi suçlayarak bu olayın cinayetle bağlantılı yönündeki iddiaları da kızı Sinem Y.'ye hatırlatıldı.

30 Mart'taki duruşmada olayın yaşandığı dönem binada kötü kokular hissettiği yönündeki ifadelerini yineleyen Sinem Y., babasının önceki duruşmalarda ifadesini yalanladı. Sinem Y. herhangi bir cismi bodruma indirilip çıkarıldığını görmediğini söyledi. Sinem Y., "Bir cismin bodruma indirilip çıkarılması ile ilgili babamın ifadelerini gazeteden okudum. Ben üst kattan aşağı bir cisim indirilip çıkarıldığını görmedim. Keşke babamın dediği o durumları görseydim de gelip anlatsaydım. Babamın böyle bir beyanda bulunma sebebini anlayamadım. Böyle bir durum olsa eşim, 'anlatma' dese bile ayrılır gelir yine anlatırım" dedi.

Bu esnada sanık Serkan T., "Suçsuz bir insanı yakmaya çalışıyorlar" diye seslendi. Atik ailesinin avukatlarından Gürol Uyan ise "Bu sandığın bodruma indirilip çıkarılmasının görülmesi esasa etki etmez. Biz gerçeği aramak adına hareket ediyoruz" diye konuştu.

Kemal Çeneli'nin evinden çalınan parayla ilgili Kemal Çeneli'nin Serkan T.'ye husumet besleyip beslemediğinin sorulması üzerine Sinem Y., "Böyle bir konuyla ilgili bilgim yok. Annem, Şükriye T.'ye paranın yerini söylediğini biliyorum" yanıtını verdi.

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanıklardan Serkan T., "SEGBİS aracılığıyla kendimi ifade edemiyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Suçsuz yere buradayım" dedi.

"İçimiz yanıyor, en ağır cezayı alsınlar"

Dede Mustafa Atik ise "Her şey meydanda, devletime güveniyorum" derken baba Murat Atik de "İçimiz yanıyor, en ağır cezayı alsınlar" ifadelerini kullandı. Babaanne Ülkü Atik de sanıkların en ağır biçimde cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, mütalaasında sanıkların tutukluluklarının devamını isterken, her iki sanık da bir sonraki duruşmada bizzat mahkeme huzurunda esas üzerinden savunma yapmak istediklerini talep etti. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, toplumda infial uyandıran bu davada sanıkların bizzat mahkemeye getirilmesinin güvenlik açısından da sıkıntı oluşturabileceğini dikkati çekip sanıkların yargılama sürecinin uzaması adına kötü niyetli şekilde bizzat mahkemeye gelmek istediklerini öne sürdü ve bu talebin reddedilmesini istedi.

Sanık Serkan T. "Yemin ederim ki olayla ilgim yok. Ben de niye yaptığını merak ediyorum. Ben o mesaj atıldığı saatte iş yerindeydim" dedi.

"En ağır cezayı verin bana; ama ben bu işi Serkan T. ile birlikte yaptım, kendisi bilir"

SEGBİS üzerinden Şükriye T. ile yapılan görüşmede eşine, "Neden yaptın?" diye sorduğunda "Psikolojim bozuk" yanıtını aldığını açıklayan Serkan T., "Olaydan 6 ay sonra ara mahkemeye bağlandığımızda ifadesi alınırken 'beni affet Serkan' diye ağladı. Buna bayan hakim şahittir" dedi.

Şükriye T. de olayı Serkan T.'nin zorlamasıyla yaşandığını öne sürerek, "En ağır cezayı verin bana; ama ben bu işi Serkan T. ile birlikte yaptım, kendisi bilir. Ben yaptım; ama tek taraflı değil. Serkan'ın zorlamasıyla oldu. 'Borcum var aileden para isteyeceğiz, çocuğu boğacağız' dedi bana" diye konuştu.

Şükriye T. ayrıca annesi Raziye Ö.'nün kesinlikle olayla ilgisinin olmadığını da iddia etti.

"Kızım sandığı taşırken gördü" diyen babaya suç duyurusu

Mahkeme heyeti, davanın 11 Ocak 2019 günü saat 14.30'a ertelenmesine, sanıkların tutuklulukların devamına karar verdi. Sanıkların esas hakkında ek savunmalarını SEGBİS ile değil bizzat mahkeme huzurunda vermelerine, yalan beyanda bulunmaktan Kemal Çeneli hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Dede Mustafa Atik'in avukatı Gürol Uyan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bir daha ki duruşma karar duruşması. Geçen geçtiğimiz duruşmada savcılık mütalaasında her iki sanığa birlikte iştirak halinde bu suçu işlediğini Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesi A, B ve E fıkralarına göre yani kendini savunamayacak bir çocuğa karşı canavarca hisle işlediğini tasarla işlediğini iddia ederek her ikisinin birlikte aynı maddelerden kısaca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti. Bu duruşmada ise mahkeme heyeti sanıklar arasında yani başka bir suçu gizlemek için adam öldürmek suçlamasıyla ek savunma vermiştir. Diğer sanık eşi Serkan, müvekkilim küçük Ceylin'in dedesi Mustafa'dan fidye alabilmek için bunu önceden tasarladıkları ve bunu gerçekleştirdiklerini ama her nedense çocuğu bu arada katlettikleri anlaşılıyor. Ortada bir mesaj var Mesaj ile zaten çıkıyor. Kadının tek başına zaten böyle bir fiili düşünüp işlemesi gerçekleştirmesi mümkün değil. Eşinin katkısı apaçık ortada geldiğimiz aşamada ise sanık Serkan ısrarla kendini kurtarmaya yönelik kendisini bu gidişle verdiği gibi en son verdiği gibi başka suçu yani isteme olayında gizlemek için çocuğu öldürdükleri de artık bize göre meydana çıkmıştır. Bir daha ki duruşmada sanıkların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını herhangi bir indirim olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılacaklarını düşünüyoruz" diye konuştu.

Dede Mustafa Atik ise adalet talebini yineleyerek, "Keşke benim çocuğum yaşasaydı ben isteseler yine yardım ederdim. Beni canlı canlı mezara koydular. Cumhurbaşkanımıza Başbakan'a yıllardır yalvardım. İdam getirin hiç değilse bu çocuk katiller bir daha gün göremesin. Böyle bir şey yapmaya kalkan caniler düşünsünler dedim. Tamam onlar müebbet ceza alsın; ama benim çocuğum geri gelecek mi? Ben Türk Yargısına güveniyorum. Bunlar hak ettikleri ağır cezaları alırlarsa benim kanayan yaram biraz hafifleyecek. Başka bir sözüm yok" dedi.