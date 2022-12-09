Cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü ve 2 şüpheli, evde uyuşturucu ile yakalandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ş.B.'nin bulunduğu evi tespit etti. Adrese operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramada bir miktar esrar maddesi de ele geçirilirken, Ş.B. ile beraber H.D. ve K.K. adlı 2 şüpheliyi daha yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.