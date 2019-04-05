İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cezaevi önündeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde açık cezaevi önünde bulunan çöp konteynırının yanında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde açık cezaevi önünde bulunan çöp konteynırının yanında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bölgeye gelen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünyeyle patlatırken paketin boş olduğu ortaya çıktı.



Ödemiş'te akşam saat 21.00 sıralarında polise gelen “Açık cezaevi önündeki çöp konteynırının yanında şüpheli paket” ihbarı sonrası Ödemiş Açık Cezaevi'nin bulunduğu Anafartalar Mahallesi 1257. Sokak'ta Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğünce geniş güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri son derece işlek olan sokağa giriş ve çıkışları durdurdu. Şüpheli paketin bulunduğu konteynırın çevresi kordon altına alındı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi de bölgeye gelerek polis ekiplerinden bilgi alırken İzmir'den bomba imha ekibi çağrıldı. Bir süre sonra bölgeye gelen bomba imha ekibinden özel kıyafetli bir uzman, konteynır çevresinde incelemeler yapıp olası bir düzeneği etkisiz hale getirmek için fünye yerleştirdi. Defalarca “kontrollü patlama” anonsunun yapılması sonrası fünye patlatıldı. Patlama sonrası paketin boş olduğu gözlendi. Uzmanlar bir süre konteynır çevresinde incelemelerde bulundu.



Güvenlik kordonunun çevresinde toplanan vatandaşlar da olup bitenleri meraklı gözlerle izledi. Paketin boş olduğunun anlaşılması sonrası trafik akışı yeniden sağlanmaya başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.