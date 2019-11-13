Cezaevinde üretilen el emeği ve göz nuru ürünler sergileniyor

İzmir 4 No'lu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular, katıldıkları kursların ardından ürünlerini Aliağa Ticaret Odası Sergi Salonunda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yer alan İzmir 4 No'lu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular, iş yurtları atölyeleri ile kurslar sayesinde dikkat çeken ürünler üretiyor. Hükümlü ve tutukluların bu ürünleri de, Aliağa Ticaret Odası Sergi Salonundaki açılış töreninin ardından ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, ilk günden ilgi gördü.

Protokol üyeleri de, geleneksel el sanatlarından; tezhip, filografi, kağıt telkari ve üç boyutlu rölyef tablolarından oluşan 110 adet eseri inceleyerek yetkililerden eserler hakkında bilgi aldı.

Aliağa Ticaret Odası Sergi Salonunda açılan serginin, 15 Kasım 2019 tarihine kadar açık kalacağı ifade edildi. Düzenlenen sergiye ayrıca; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mustafa Gümüş, Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa ilçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Sürgün, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Ömer Ertürk, ALTO Meclis Başkanı Adnan Saka, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan ceza infaz kurumlarının müdürleri, atölye öğretmenleri katıldı.