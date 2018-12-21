Cezaevinden izinli çıkan kişi denizde ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin cezaevinden izinli çıkan 65 yaşındaki Yaşar Talk'a ait olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 10.30 sularında Konak ilçesi Alsancak İskelesi civarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Deniz polisi, hayatını kaybettiği belirlenen kişiyi botla sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 65 yaşındaki Yaşar Talk'a ait olduğu ve üzerinden cezaevinden izinli çıktığına dair belge bulunduğu belirlendi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Talk'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.