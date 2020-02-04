CHP Aliağa Gençlik Kollarında Ahmet Orhan dönemi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığında yapılan seçime CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, CHP Aliağa İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Kayhan Aydın, CHP Aliağa İlçe Gençlik Kolları Adayları Alp Günay Bayrak ve Ahmet Orhan ve partililer katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seçim divan başkanlığının seçimiyle devam etti. Divan kurulunun seçiminin ardından faaliyet raporu okundu. Ahmet Orhan ve Alp Günay Bayrak arasında yapılan seçimde, Orhan CHP Aliağa Gençlik Kolları Başkanı oldu.

“Yol arkadaşlarıma bin selam olsun”

Faaliyet raporunun okunmasının ardından CHP Aliağa Gençlik Kolları eski Başkanı Kayhan Aydın bir konuşma yaptı. Konuşmasına partilileri selamlayarak başlayan Aydın, “Bizler bu ülkenin bu partinin temel taşları olan gençler olarak bugün burada tüm Türkiye'ye örnek olacak bir ilçe gençlik kolları başkanı seçimi gerçekleştirmekteyiz. Kavgayı, ayrışmayı hiçbir zaman aklımızın ucundan geçirmeyen gençler olarak partimizi yerel de ve genel de iktidar yapmak için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sizler bizim için çok önemlisiniz”

CHP Aliağa Gençlik Kolları eski Başkanı Kayhan Aydın'ın ardından CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan konuşmasına başladı. Oğuzhan, “Gençlik kolları partimizin en önemli organlarından bir tanesi. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Gelecekte bizlerin yerini alacak kişilersiniz. Çalışmalarınız çok önemli. Partiye emek veriyorsunuz. Emekleriniz bizim için çok önemli. Ben yılmadan emek vermeye devam etmenizi isteyeceğim sizlerden. Önünüz açık. Bundan sonraki Cumhuriyet Halk Partisi kadroları işte sizlerden oluşacak” diye konuştu.

“Gün dostluk, barış, sevgi ve dayanışma günüdür”

CHP Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Ahmet Orhan da, “Neşemiz yok. Keyfimiz yok değerli dostlar. Çünkü uzunca yıllardır partimizi yerelde ve genelde iktidar yapamadık. İşte tam bu noktada gençler olarak ülkemizi ve partimizi içinde bulunduğu bu gidişe dur demek geçlerimizin siyasette daha etkin bir rol almaları için onurlu ve bir o kadarda zorlu bir yola çıktık. Mustafa Kemal'in izinde yürüyen, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisinin genç ve dinamik neferleri olarak diyoruz ki bizlerde bu demokratik yarışta tüm gücümüzle var olacak ve gençliği parti içindeki hak ettiği yerlere ulaştıracağız. Gün dostluk, barış, sevgi ve dayanışma günüdür. Gün Cumhuriyet Hal Partisini iktidara taşıyacak yolda el ele omuz omuza birlik olma, birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirme günüdür. Davamız koltuk davası değil, cebimizdeki projelerimizle inandığımız yoldaşlarımızla geliyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'benim iki eserim vardır, birisi Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi de Cumhuriyet Halk Partisidir' dedi bir partinin mensubu olmak bana onur ve gurur veriyor" dedi.

“Gençliğin üretici yanını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz”

CHP Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkan Adayı Ahmet Orhan'ın ardından CHP Aliağa İlçe Gençlik Kolları Adayı Alp Günay Bayrak konuşmasına başladı. Bayrak, “Gençliğin daha aktif ve enerjisini doğru yönde hareket ettirebildiği çıktığımız bu yolda partideki genç sayısını artırmak, yerel de ve genelde faydalı çalışmalar yapmak, sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla yer almak ve yer bulmak adına gençliğin üretici yanını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Bizler siyaseti genişleteceğiz. Biz gençler olarak enerjimizle siyaseti yeniden inşa edeceğiz. Çıktığımız bu yolda yaşayacağımız her ne olursa olsun hakkımızda hayırlısını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Kaybedenin asla olmadığı bir süreç izledik"

Konuşmaların ardından CHP Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkanlık seçimine geçildi. Adaylardan Ahmet Orhan beyaz liste ile seçime katılırken diğer aday Alp Günay Bayrak seçime kırmızı liste ile katıldı. Yapılan seçimin sonucunda Alp Günay Bayrak 60 oy alırken Ahmet Orhan 71 oy alarak seçimi kazandı. Bir de geçersiz oy bulundu. Seçimi kazanan liste Ahmet Orhan'ın beyaz listesi oldu. Seçim sonrasında açıklamada bulunan CHP Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Orhan, “Gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi Aliağa Gençlik Kolları Kongresinde beyaz liste ile girdiğimiz seçimi kazanarak sonlandırdık. Partimize yakışır bir şekilde gerçekleştirdiğimiz kongremizde kaybedenin asla olmadığı bir süreç izledik. Bizler partimizin genç neferleri olarak yerelde ve genelde partimizi iktidara taşımak için elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için gece gündüz demeden bütün arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.