CHP Aliağa İlçe Örgütü partisinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sundu.

CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan ve yönetim kurulu üyeleri, partisinin kuruluşun 97'nci yılı dolayısıyla bir tören düzenledi. Programda Başkan Oğuzhan ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelengin sunulmasının ardından partililer, saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı okudu.

Başkan Özlem Şan Oğuzhan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı konuşmasında, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin emperyalizm karşısındaki kararlığını, Kuvayı Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97'nci kuruluş yıl dönümünde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegane amacımız; sizin ve silah arkadaşlarınızın kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir" dedi.