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CHP Aliağa'da görev dağılımı belli oldu

CHP Aliağa İlçe Başkanlığına Özlem Şan Oğuzhan’ın seçilmesinin ardından yönetim kurulunda görev dağılımı belli oldu.

CHP Aliağa İlçe Başkanlığına Özlem Şan Oğuzhan'ın seçilmesinin ardından yönetim kurulunda görev dağılımı belli oldu.


CHP Aliağa İlçe Başkanlığının kongresinde, 234 delegenin 137'sinin oyunu alan Özlem Şan Oğuzhan başkan seçildi. Yeni başkan seçilen Oğuzhan'ın başkanlığındaki görev dağılımı belli oldu.


Görev dağılıma şu isimlerden oluştu:


"İlçe Sekreteri Fatma Banu Ağgül, İlçe Saymanı ve Mali İşler Sorumlusu Cemal Demir, Eğitim Sekreterliği Önder Koç, Bilişim Sorumlusu Fercan Atmaca, Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Uğur Kaçar, Esnaf ve İş Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Zafer Maden, Emeklilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Çevik, Gençlik Örgütlenmesi Özge Sümer, Kadın Örgütlenmesi Aynur Yılmaz, Yerel Yönetimler Burak Ağar, İletişim ve Basın Mehmet Çam, Ar-Ge Hakkı Can Güral, köylerden sorumlu yöneticiler; Necati Üşenti ve Raziye Değirmenci

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