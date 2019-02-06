CHP, Foça'da seçim startını miting havasında verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Foça'dan belediye başkan adayı gösterilen Fatih Gürbüz, miting gibi bir buluşmayla seçim startını verdi.

Adaylığının açıklamasının ardından seçim kampanyasını başlatmak üzere harekete geçen CHP'nin Foça belediye başkan adayı Fatih Gürbüz, seçim startını partililerin ve vatandaşların katıldığı basın açıklamasıyla başlattı. Atatürk anıtına çelenk bırakmak ve basın açıklamasını yapmak üzere CHP Foça İlçe binası önünde toplanan kalabalık ile beraber Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen Fatih Gürbüz'e, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ başta olmak üzere partililer ve İYİ Partili yöneticilerde eşlik etti. Vatandaşların alkış ve tezahüratları eşliğinde yürüyen Gürbüz, duygu dolu anlar yaşadı. Ellerinde CHP bayrakları, pankart ve dövizlerle Cumhuriyet alanına gelen coşkulu kalabalık, burada İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Atatürk anıtına çelenk sunumu ardından kürsüye gelen CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, Fatih Gürbüz'ün uzun ve zorlu bir parti içi yarışı neticesinde aday gösterildiğini söyledi.

Başkanı Gökhan Demirağ da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam demokrasiyi hedefleyen ve parti içerisinde demokrasiyi işleten bir parti olduğunu belirtti. Parti içindeki yarışın bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Demirağ, Fatih Gürbüz'e başarı dileğinde bulundu. Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Demirağ, "Hep birlikte Fatih Gürbüz arkadaşımızın Foça'da bayrağı 7'inci kez göndere çekmesine hazırız" diyerek, Fatih Gürbüz için herkesten destek istedi.