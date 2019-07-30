CHP Gençlik Kollarından 160 genç Seferihisar'da kampa başlıyor

CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Emek, Gelecek ve Zafer Kampı, Türkiye'nin 7 bölgesinden gelecek 160 kişinin katılımıyla 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Seferihisar'da gerçekleşecek.

CHP Gençlik Kolları, 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında 160 genci Seferihisar'daki Emek, Gelecek ve Zafer Kampında bir araya getirecek. Türkiye'nin 7 bölgesinden gelecek kişiler kampta; 9 konferans, eş zamanlı ve tematik 4 atölye çalışmasına katılacak. Programlarda, dört ana tema çevresinde panel ve forumlarda düzenlenecek.

Kampta yer alacak konferansların konukları da, CHP Genel Başkan Yardımcıları; Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Onursal Adıgüzel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olacak. Bununla beraber yerel yönetim oturumlarında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gençlerle bir araya gelerek iyi örnek uygulamalarını katılımcılara aktaracak.

Toplantıların çıktılarının ise bir politika notu ve rapor haline getirileceği belirtildi.