CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Çiğli'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü makamında ziyaret etti.

CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından ziyaretçi akınına uğrayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü belediye başkanlık makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti. Çiğli'nin ekonomik, siyasi ve beşeri yapısını takip ettiğini belirten Kaya, Başkan Gümrükçü'den Çiğli'nin genel durumu hakkında bilgi aldı. CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri ve bürokratların hazır bulunduğu ziyarette Kaya, Çiğli'de yeni başlayan Başkan Utku Gümrükçü döneminin Çiğlililere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Gümrükçü flamingo hediye etti

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yapmış oldukları tebrik ziyaretinden dolayı Kaya'ya memnuniyetini dile getirerek, Çiğli'nin sembolü olan flamingo maketini hediye etti.