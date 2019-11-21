İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Soyer'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki programları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım açılış ve ziyaretler için İzmir'e geldi. Karabağlar ilçesinde bulunan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, buradan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'e görevinde başarılar diledi. Ziyaretin basına açık olan son kısmında Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'na plaket takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.