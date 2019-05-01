CHP İl Başkanı'ndan Kayalar'a tebrik ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Deniz Yücel, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Deniz Yücel ve il yönetimi 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Kayalar'a tebrik ziyaretinde bulundu.

“Menderes'te başarıyı artıracağız”

Ziyarette konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Yerel seçimlerde Menderes'te ciddi bir başarı kazanıldı, önemli olan bundan sonra zayıf olduğumuz bölgelerde, oyumuzun düşük olduğu yerlerde oyumuzu artıracak çalışmaları yapmak, gelecek seçimlere partimizi hazırlamak. İzmir'de hiçbir ilçede seçim kaybetmeye tahammülümüz yok. Kaybettiğimiz ilçelerle ilgili de gerekli görüşmeleri, değerlendirmeleri yapıyoruz. Menderes'te de zayıf olduğumuz yerlerde ilçe örgütümüzle birlikte dayanışma halinde bir çalışma yaparak bir dahaki seçimlerde başarı oranımızı artıracağız” dedi.

“Kimse vazgeçilmez değil”

CHP'li belediyelerin hizmet anlayışının vatandaş odaklı, hizmet odaklı olduğunu belirten Yücel, “Mevkiler, makamlar gelip geçici, önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi. Bu görevler layıkıyla yapılırsa partimizde ilk seçimlerde iktidar olur ve kazandığımız yerlerde de başarımızı daha da artırırız. Kimse vazgeçilmez değil, kişiler üzerinde yapılan siyaset başarı getirmiyor. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, değerleri, bu yönetim anlayışıyla her yerde başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kayalar'a tam destek

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın Menderes için bir kazanım olduğunu belirten Yücel, “Klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra görev yaptığımız ilçelerde bir dönüşüm sağlamak asıl hedefimiz. Eğitimden tutunda sosyal, kültürel neye ihtiyaç varsa genel belediyecilik hizmetlerinin dışında o ilçeye bir şeyler katmak belediyelerimizin önceliği olacak. Menderes Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar da zaten belediye meclis üyeliğinden gelen birisi. Menderesli olması, belediye meclis üyeliği deneyiminin olması, belediye başkanlığına en iyi şekilde yansıyacaktır. Kendisine güvenimiz de, desteğimiz de tam. 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla Kazanan Menderes oldu, kazanan Menderesli vatandaşlarımız oldu” diye konuştu.

“Menderes'i geleceğe taşıyacağız”

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da şunları söyledi: “Bu süreçte ilçe başkanımız başta olmak üzere, ilçe örgütümüze, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza özveri ve canı gönülden çalıştıkları için teşekkür ederim. Seçimi hep birlikte kazandık. Birlik ve beraberlik içerisinde Menderes'imizi daha güzel günlere götüreceğiz. Menderes'imize baharı getirdik, bu baharın devamını hep birlikte sağlayacağız. Amacımız belediyemizin yaşadığı sıkıntılı mali tabloyu en kısa sürede toplayarak sosyal projelerimizle Menderes'imizi İzmir Büyükşehir Belediye'mizin de desteğiyle daha da ileriye götürmek. Elimizden geleni yaparak güzel ilçemizi geleceğe taşıyacağız.”

İYİ Parti'ye teşekkür

İYİ Parti ilçe örgütüne destekleri için teşekkür eden Başkan Kayalar, “Seçim sürecinde Millet İttifakı olarak birlikte yol yürüdüğümüz İYİ Partili arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sahada büyük destek verdiler, bizimle beraber özveriyle çalıştılar. Onların da büyük özverisiyle Menderes'imizde başarıyı yakaladık ve süreci mutlu şekilde sonlandırdık” dedi.