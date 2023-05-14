CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, oyunu Balçova İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde kullandı.

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirleyecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri devam ederken, İzmir'de de siyasiler oy kullanmak için sandık başına gitti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, oyunu Balçova İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde 1116 numaralı sandıkta kullandı. Eşi Duygu Aslanoğlu ile birlikte oy kullanmaya gelen Aslanoğlu, "Geldik oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Okullarda vatandaşlarımız kuyruklar halinde oy kullanmayı bekliyor. Vatandaşlarımızın oy kullanma arzusu çok yüksek. Tüm vatandaşlarımızı, sandıklara ve verdikleri oylara sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, oy kullanmasının ardından okulda bulunan diğer sandıklarda görevli sandık kurulu görevlilerine başarılar diledi, okul dışında bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti.