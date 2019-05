CHP İzmir İl Başkanı: “Tatile gelenlerin İstanbul'a dönmeleri için çalışıyoruz”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 23 Haziran seçimlerinde tatile gelen vatandaşların seçimde oy kullanmak üzere İstanbul'a dönmeleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, il binasından otobüs kaldırma gibi bir çok çalışmanın yapıldığını söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il binasında gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin İzmir olarak planlamalar yaptıklarını ifade etti. Ekrem İmamoğlu'nun lansmanından sonra il başkanlığı olarak toplantılarını yaptıklarını belirten Yücel, “İstanbul'da ne yapacağımızla ilgili İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu bizimle planları paylaştı. İzmir'den çok fazla gönüllü var. Bayramdan sonra çalışmalar netleşecek. İzmir'e gelmiş olan İstanbul seçmeninin seçim günü İstanbul'da olması ve oyunu kullanması için çalışmamız var. İzmir il başkanlığından otobüs sağlanması noktasında bir çalışmamız var. Tatil beldelerindeki arkadaşlarımızın müracaatları var. Başvurusu olmayanları biz tespit ediyoruz” dedi.

Ekrem İmamoğlu'na bağış

Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için de ilçe örgütlerinden bağış yapıldığını dile getiren Yücel, il başkanlığı olarak da önümüzdeki günlerde bağışlarını yapacaklarını söyledi.

Bu seçimin CHP ve Millet İttifakı'nın meselesi olmaktan çıktığını söyleyen Deniz Yücel, “16 milyon İstanbulluyu, ülkemizdeki insanları, hukuk ve demokrasiyi ilgilendiren bir meseledir. İmamoğlu, Türkiye'de farklı bir hikaye yazılabileceği konusunda somut bir süreç yaşatmıştır. 23 Haziran'da yine Ekrem İmamoğlu'nun daha büyük bir farkla seçimi kazanacağını, bundan sonraki süreçte daha farklı bir pencere, kapı, yol açacağını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu kavgaya, mindere çekmek isteyen, prim yapma amacında olan kişilerin olduğunu görüyoruz. Ancak İmamoğlu bunlara prim vermiyor, 23 Haziran'a emin adımlarla ilerliyor. Türkiye siyaseti bundan sonra daha hizmet odaklı bir siyasete pencere açacak” diye konuştu.

Kaybedilen ilçelere pozitif ayrımcılık

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'de olup kaybedilen ilçeler için pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını kaydeden Yücel, seçimlerden sonra 30 ilçe örgütünü ziyaret ettiklerimi, çalışmalarını sürdürdüklerini özellikle kazanılamayan ilçelerde yeniden örgütlenerek, Büyükşehir'in hizmetleri doğrultusunda pozitif ayrımcılık yaparak hareket edeceklerini söyledi.

CHP İzmir'e yeni il binası

CHP İzmir'e yeni bir il binası kazandırmak istediklerini ve bunun çalışmalarını yaptıklarını da belirten Deniz Yücel, İzmir'e CHP İzmir İl Örgütü'ne yakışan, kadın ve gençlik kollarının ihtiyacını karşılayacak bir binayı kazandıracaklarını ve konuyla ilgili ilerleyen günlerde yönetimden oluşan bir komisyon kuracaklarını dile getirdi.

“Şato kararı insanidir, eleştiriler haksızdır”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlık konutu olarak Varyant'taki konukevine taşınma kararına yapılan eleştirileri haksız bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Farklı kişilerce eleştirilebilir. Sayın Tunç Soyer'in, Büyükşehir'in ‘Şato' adı verilen başkanlık konutuna yerleşme niyeti bence çok makul, insani ve İzmirlilere daha fazla hizmet etme amacını taşıyor. Her gün Seferihisar'a gidip gelme konusunda 1 buçuk 2 saati kaybetmeme adına yapılan bir şey. Yasal olarak mevzuat buna el veriyor. Sıfırdan yapılmış bir konut değil, yapılan bir harcama yok. Konutun başkanlık olması 2010 yılına dayanıyor. Geçmişte il başkanlığı yapmış olan bir kişinin bunu çok ağır, hakaretamiz ve rencide eden daha da ötesi hedef gösteren bir dille gündeme getirmesi kabul edilemez. Açıkçası ben Kemal Karataş'ın kişiliğine, partimizde almış olduğu görevlere, geçmişine bu açıklamaları yakıştıramadım. Neptün Soyer'in yaptığı açıklamalara da hedef gösteren bir dille tekrar açıklamalar yaptığını üzülerek okudum ve izledim. Neptün Soyer gerek eğitimiyle gerek duruşuyla gerek üretkenliğiyle hayatın her alanında aktif olasıyla tam anlamıyla bir cumhuriyet kadını. Seçim sürecinde de Tunç Soyer'e ne kadar destek olduğu, her mahallede seçim çalışmalarına katıldığı ortadadır. Soyer'in CHP'nin seçim kazanmasına aktif olarak katkı koyduğunu hepimiz biliyoruz. Eşiyle ilgili korumacı bir dille, 2 cümlelik bir açıklamayla cevap vermiş olması da çok insanidir. Yapılan eleştirileri de kabul etmek mümkün değildir. Yapılan haksızlıktır. Yapılan partililik değildir. Bu söylemler partililikle bağdaşmaz. CHP üyesi olan herkes CHP'nin tüzüğüyle ve disiplin kurallarıyla bağlıdır. Kimsenin bu konuda bir muafiyeti yoktur. Kemal Karataş hakkında herhangi disipline yönelik bir şikayet yapılmamıştır. İl başkanlığının bu konuda resen disiplin soruşturması açma yetkisi vardır. Gündeme geldiği takdirde, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla görüşülür, gerekirse disiplin süreci başlatılır.”

CHP'li belediyelerin işçi çıkarmaları iddiası

Deniz Yücel, CHP'li belediyelerin işçi çıkarmalarına yönelik iddialar için ise "Belediye başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz. İşten çıkarmalarla ilgili de görüştük. İşten çıkarmalar olmadan önce bizimle istişarede bulunmalarını istedik. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun defalarca hatırlattığı bir husus var. CHP'li belediyelerde kimse işten çıkarılmayacak. Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Geçmiş dönemle hesaplaşılmayacak, devri sabık yaratılmayacak. İşten çıkarılmayacak denilmesini dar anlamda anlamamak lazım. Mevzuatın iş yükümlüğünü yerine getirmeyen kişiler varsa bunlar elbette işten çıkarılabilir" dedi.

“Yeniden aday olacak mı”

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kongre sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Kongreleri ertelemeye yönelik bir adım atılmadı. İstanbul seçimleri süreci biraz geciktirdi. Seçimler iptal edilmemiş olsaydı, kongre takvimi başlayacaktı" dedi. Yücel ‘İl kongresine aday olacak mısınız' sorusuna yönelik, ilçe kongreleri yapıldıktan sonra değerlendireceklerini söyledi.