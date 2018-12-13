CHP İzmir İl Başkanı Yücel: “Büyükşehir adayı bu ay açıklanabilir”

Ankara'da CHP Genel Merkezinde yaptığı temasların detaylarını paylaşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir'de CHP'nin büyükşehir adayının bu ay açıklanma ihtimali olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir adayı belki yılbaşı öncesinde açıklanabilir ama tarih vermemiz söz konusu değil” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ankara'da yaptığı temaslar ilgili bilgi veren Yücel, "İki gündür Ankara'daydık. Genel Başkan Yardımcılarımız Seyit Torun ve Kaan Oğuz Salıcı ile görüşmeler yaptık. Aday belirleme süreci açıklanacağı takvimle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. İYİ Parti ile partimiz arasında yapılan ittifak görüşmelerinin netleşmemesinden dolayı adayların açıklanması gecikti. Dün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşme yaptılar ve mutabakata vardı. Bundan sonraki süreçte aday belirlemenin daha hızlı şekilde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Aday adayları ile görüşmeler yapıyoruz, dosyalarını inceliyoruz. Genel merkezde de görüşmeler yapıyorlar. Şu anda TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bittikten sonra İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük illerde de genel merkez tarafından heyet belirlenecek. Her ilde doğru adayın saptanmasına yönelik çalışmalar yapacaklar. Örgüt, STK, esnaf, iş dünyası ile bir inceleme yapacaklar. Daha sonra bunu genel merkeze raporlayacak. Bu birçok ilimizde yapıldı, olumlu sonuçlar alındı. Yılbaşı öncesinde de İzmir'de yapılacak. Bu çalışmalarla birlikte İzmir'de aday adaylarımızı en kısa süre içerisine belirleyip seçim çalışmalarımızı hızlandıracağız. CHP, 24 Haziran seçimlerinden sonrasında hemen çalışmalarını başlattı, CHP hep alanda. Ev, esnaf, STK ziyaretleri yapılıyor. Adaylar belirlendikten sonra bu çalışmalar daha hızlı şekilde devam edecek” dedi.

“Büyükşehir adayı ve 8 ilçe yılbaşından önce açıklanabilir”

CHP'nin 2014 seçimlerinde kaybettiği 8 ilçede yılbaşı öncesinde adayların açıklanma ihtimali olduğunu belirten Başkan Yücel, "İzmir'de 8 ilçenin adayının yılbaşından önce açıklanma ihtimali var. Diğer 22 ilçenin yılbaşı sonrasına kalma ihtimali var. İlçelerde ittifak olması konusunda bize yansıyan bir şey olmadı. Olursa değerlendiririz. Biz ittifak meselesini partilerin anlaşması gibi yüzeysel bir bakış açısıyla bakmıyoruz. Elbette partilerin kurumsal olarak anlaşması çok önemli seçimler için. Ancak önemli olan ittifak; sandıkta, tabanda ve seçmen nezdinde yapılacak ittifaktır. Büyükşehir adayı da belki yılbaşı öncesinde açıklanabilir ama tarih vermemiz söz konusu değil. Tuncay Özkan'ın adaylarla bir toplantı yaptığını bilmiyorum. Sinema konusu basına yansıdı ama bu büyütülecek bir şey değil. Herkes sinemaya gidebilir. Tuncay Bey bizim için değerlidir. Herhangi bir sorunumuz yok kendisiyle. Zaten örgütün hassasiyetlerini kendisiyle de paylaştık, dikkat ettiklerini düşünüyorum. Herhangi bir sorun yaşamamız mümkün değil” diye konuştu.

“Tuncay Özkan bizim için değerlidir”

Genel Başkan Yardımcı Tuncay Özkan'nın İzmir örgütüyle bir araya gelmesini değerlendiren Yücel, “Tuncay Özkan'ın örgütle bir toplantı yaptığını bilmiyorum. Büyütülecek bir şey değil diye düşünüyorum. Genel merkeze iletilmesi gibi söz konusu değildir. Tuncay Bey bizim için değerlidir, İzmir Milletvekili Genel Başkan Yardımcısıdır. Zaten örgütünü hassasiyetini kahvaltılı toplantıda kendisine iletmiştik" diye konuştu.

"Kocaoğlu'nun sözlerini açık kapı olarak görmek doğru değil”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, “İzmir için yak kendini derlerse yakarım” şeklindeki sözlerini değerlendiren Yücel, şunları söyledi:

"Bu sözler, İzmir'i ne kadar sahiplendirdiğini gösteriyor. İzmirliyi ne kadar sevdiğini ve kendinden bile üstün tuttuğunu gösterir. Her türlü özveriyi ve fedakarlığa yaparım gibi bir anlamı düşünüyorum ama bunu adaylıkla ilgili açık kapı olarak görmek doğru değil. Öküzün altında buzağı aramak gibi oluyor. CHP'de bu görevleri yapacak birbirinden değerli isimler var. Kocaoğlu da onlardan biri. Belediye başkanlığı görevini başarıyla yerine getirmiş bir isim. İzmir için çok değerli. Ancak Kocaoğlu'nun 15 sene hizmet verdikten sonra bu göreve devam etme niyeti olsaydı bunu açıkça paylaşırdı. Bunu bir siyasi söylem ya da manevra açık kapı bırakma şeklinde yorumlamıyorum. Böyle bir niyeti olsa benimle ve genel başkanımızla paylaşırdı. CHP bu cumhuriyeti kurmuş olan partidir, o yüzden bir ilde aday bulamama gibi bir sorun ya da kaos söz konusu olamaz. Hele hele İzmir gibi bir ilde böyle bir şey asla söz konusu olamaz. 2014'te yaşanan sorunların en temel sebebi genel merkez ile il ve ilçeler arasındaki iletişim kopukluğudur. Biz böyle bir kopukluğun yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Aday olmak önemli değil kentimiz için mücadele etmek önemlidir. Biz hep bunları kendileri ile paylaşıyoruz, gerekli uyarıları yapıyoruz. Önemli olan aday belirleme sürecinin şeffaf ve adaletli bir şekilde yürütülmesi. 2014 yılında yaşananların benzerinin yaşanacağını düşünmüyorum.”