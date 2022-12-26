CHP İzmir İl Başkanı Yücel, milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığı binasında bir basın toplantısı düzenledi. Yücel, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini bildirdi.

"Her son, aynı zamanda yeni bir başlangıçtır"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Bu mücadelenin bir parçası olarak, 5 yıldır büyük bir onurla sürdürdüğüm il başkanlığı görevimi, partimizin yayınladığı genelge doğrultusunda milletvekili aday adayı olmak için noktalamaya karar verdim. Her son, aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Bizim bir unvana, mevkiye makama ya da titre ihtiyacımız yok. CHP üyesi olmak zaten bize en büyük sorumluluğu yüklüyor" şeklinde konuştu.

Başkan Tunç Soyer: "Bu dava hepimizin davası"

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Deniz Yücel'in basın açıklamasında yer aldı. Soyer, "Bu dava hepimizin davası. Biz de bu davanın neferleriyiz. Ekmek, özgürlük, adalet, cumhuriyet, demokrasi davası. Biz bu davanın bekçileriyiz. Nöbet yerleri değişiyor; çünkü hiçbir nöbet sonsuza dek sürmez. Bizim yoldaşlığımız bitmeyecek. Makam ve mevkiler değişse de, davamız devam edecek. Ben başarılar diliyorum, yolumuz hiç ayrılmayacak, sadece yeni bir nöbet yeri olacak” dedi.