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CHP İzmir İl Başkanlığı karıştı, televizyonu yumrukladılar

Buca’da Belediye Başkan adayı Suat Nezir’in yerine belediye meclis Üyesi Erhan Kılıç’ın aday gösterilmesinin ardından bir grup, CHP İzmir İl Başkanlığı önüne giderek tepki gösterdi.

Buca'da Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in yerine belediye meclis Üyesi Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesinin ardından bir grup, CHP İzmir İl Başkanlığı önüne giderek tepki gösterdi. Grup, CHP İl Başkanlığındaki televizyona yumruk atarak hasar verdi.


CHP'de, son anda Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) Buca Belediye Başkan adayı olarak Suat Nezir yerine Erhan Kılıç'ın adının verilmesi, bazı partililer arasında tepkiye neden olurken, bir grup CHP İzmir İl Başkanlığı önüne gelerek protestoda bulundu.


İl binası önünde toplanan kalabalıktan 5 kişi, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek istedi. Yücel ile konuya ilişkin görüşen grup, il binasından çıkarken basın odasının duvarına yumruk vurdu. Grup, ardından CHP İl Başkanlığındaki televizyona yumruk atarak hasar verdi.


Grup ardından da, partililerin tepkisiyle aşağıya inerek binadan ayrıldı.

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