CHP, İzmir'de milletvekili adaylarını tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir'den 1. ve 2. Bölge milletvekili adaylarını Karabağlar'a bağlı Limontepe Mahallesi'nde tanıttı.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) geçtiğimiz hafta İzmir'in Kiraz ilçesinde 2. Bölge milletvekili adayları toplantısını gerçekleştirmişti. Bugün de 1. ve 2. Bölge adaylarının tanıtımını Karabağlar'a bağlı Limontepe Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Limontepe Pazaryeri'nde yapılan toplantıya adayların yanı sıra, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Parti Meclisi(PM) üyesi ve 1. Bölge adayı Rıfat Nalbantoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, CHP İzmir milletvekilleri, CHP'li ilçe başkanları Gelecek Partisi İl Başkanı Onur Sivaslı, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, çok sayıda partili ile bölgedeki halk katılım sağladı. Kürsüye çıkarak konuşma yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bizler Kürt Türk ayırmadan kimsenin vicdanına karışmadan kul ile Allah arasına girmeden, vatandaşı bunların yaptığı gibi etnik kimliği nedeniyle aşağılamadan herkesi kucaklayacağız. Bizler ilk önce 6 parti yan yana geldik. Kucaklaştık. Şimdi tüm toplumu kucaklamak için yollara düştük. Savurganlığa son vereceğiz. Kişiler partiler geçicidir, devlet bakidir" dedi.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir'deki milletvekili adayları:

1. Bölge: 1.Yüksel Taşkın 2.Ahmet Tuncay Özkan 3. Sevda Erdan Kılıç 4.Murat Bakan 5.Ednan Arslan 6.Seda Kaya Ösen (DEVA) 7.Haydar Altıntaş (DP) 8.Devrim Barış Çelik 9.Sefer İpekli 10.Güldem Atabay 11.Şahbal Aras 12.Fulya Akçay 13. Mehmet Şahin Fırat 14.Birgül Değirmenci

2.Bölge: 1.Gökçe Gökçen 2.Rıfat Nalbantoğlu 3.Rahmi Aşkın Türeli 4.Mahir Polat 5.Salih Uzun (DP) 6.Deniz Yücel 7.Mustafa Bilici (Gelecek) 8.Hacer Foggo 9.Esin Doğan Metin 10.Altan İnanç 11.Emine Helil Kınay 12.Ayten Gülsever 13.Nurşen Balcı 14.Burak Kotan