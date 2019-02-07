CHP İzmir'de seçim zirvesi

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla, CHP'nin İzmir belediye başkan adayları bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ve CHP İlçe başkanları da katıldı.

Yerel seçimlere az bir süre kala çalışmalarını iyice hızlandıran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir, belediye başkan adayları ve ilçe başkanlarını toplayarak gelinen süreci değerlendirdi.Toplantıda 31 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda değerlendirilirken, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Tosun tarafından seçmen analizleri ve karşılaştırmalı seçim sonuçları hakkında bir sunum yapıldı.

Toplantının açılışını gerçekleştiren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, aday belirleme sürecinin artık geride kaldığını, hedeflerinin CHP'nin tüm adaylarını 1 Nisan sabahı belediye başkanı yapmak olduğunu ifade etti. Yücel, "Hepimiz hem aldığımız görevlerin hem CHP'li olmanın hem de İzmirli vatandaşlarımızın bizlere yüklediği misyonun sorumluluğunu taşıyoruz. Sizler sadece CHP'nin değil, İzmir'in adayısınız. İzmirli hemşehrilerimizin bizlerden beklentisi büyük. Başta büyükşehir belediye başkan adayımız Tunç Soyer olmak üzere, tüm belediye başkan adaylarımızın seçimlerden zaferle çıkacağına eminim. Bizler aldığımız parti kültürü ve demokrasi inanışımız gereği rakiplerimizi küçümsemeden ve sanki İzmir'de ilk kez seçime giriyormuşçasına heyecanla, kılı kırk yararak çalışıyoruz" dedi.

"Sizlerden en çok halkın sesine kulak vermenizi istiyorum"

Yücel, şöyle devam etti:

"Bizim derdimiz İzmir'de başlamış ve artık marka haline gelmiş CHP'li yerel yönetim anlayışını daha da geliştirmek, daha da büyütmektir. Elbette bu lafla, 'vatan millet Sakarya' söylemlerle veya başkalarının yapmaya çalıştığı gibi milliyetçi nutuklarla olmaz. Adaylarımız, sahada çalışıyor kendilerini, yapacaklarını anlatıyorlar. İlçe örgütlerimiz sokakta vatandaşlarımızla birlikteler. Bunların hepsi çok önemli ve yapılması gereken çalışmalar. Şimdi bu çalışmaları 30 ilçemizde de, İzmir büyükşehir belediye başkan adayımızın katılımıyla yapmaya başlıyoruz. Sizlerden en çok halkın sesine kulak vermenizi istiyorum; çünkü sizler sermaye gruplarının, sarayın ya da sadece partinin adayı değil halkın adayısınız. İl başkanlığı olarak genel merkezimizle son derece uyumlu çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerden yapmayı düşündüğünüz tüm projeler ve çalışmalar için il başkanlığımızla iletişimde kalmanızı istiyorum. Eylem ve söylem birliğimizin olması için birlikte karar vermemiz son derece önemli. Seçimlere belli yerlerde Millet ittifakı olarak giriyoruz. İttifakla ilgili tüm görüşmelerimiz il başkanlığı nezdinde gerçekleştiriliyor. Sizler bu konuları düşünmeden sadece saha çalışmalarınıza odaklanın."

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer de, seçim kampanyası için uyum içinde olmanın önemine dikkat çekti. Soyer, "Bu işi birlikte başaracağız. Açıklanacak projeler, yapılacak çalışmalar için lütfen benimle iletişim içinde olun. Ben sizlerden gelecek tüm davetlere katılmaya çalışacağım. Şimdiden yapacağınız seçim çalışmalarınızda katılmamı istediğiniz tarihleri bana bildirirseniz, ona göre planlama yapabiliriz. İnanıyorum ki büyükşehirde İzmirli hemşehrilerimizin vereceği büyük destekle yeni bir rekora imza atmaya çok yakınız. Bu toplantının çok faydalı ve hepimiz için güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum. İzmir sadece İzmirlilerin değil, bu ülkede demokrasi isteyen, eşitlik isteyen, toplumsal barış ve kaynaşma isteyen herkesin. İzmir, arka sıradakilerin umutla takip ettiği bir kent. Bizim belediyecilik anlayışımızla, arka sıradakilere asla unutulmadıklarını, hak ettikleri hizmeti alacaklarını göstermeye kararlıyız. İzmir, eminiz ki kendisine bağlanan bu umutların bir kez daha gerçeğe dönüştüğünü herkese gösterecektir" dedi.

Toplantıda ilçe başkanları da söz alırken, ayrıca oluşturulacak meclis üyesi adayları listeleri içinde, ilçe başkanlıklarının hazırlıklarını tamamlamaları ve bu konuda il başkanlığına bilgi verilmesi istendi.