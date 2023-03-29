CHP İzmir'de yönetim toplandı

Kurul toplantısında geçtiğimiz hafta görevden alma sonucu boşalan CHP Urla İlçe Başkanlığına yeni başkan belirlendi.

İl yönetiminin haftalık olağan toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Yıldız, yönetim kurulunda seçim çalışmaları ve yapılacak milletvekili aday adayları tanıtım töreniyle, İzmir'de açılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim ofislerinin de görüşüldüğünü ifade ederek “Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetim Kurulumuz, Urla ilçe başkanlığımızın yeni başkanını da belirledi” ifadelerini kullandı.

"İl Başkanlığı olarak 4 seçim ofisi açıyoruz"

Yıldız, "Seçime günler kala, yönetim kurulumuzda devam eden saha çalışmaları ile sandık ve seçim güvenliği ile ilgili hazırlıklarımızı görüştük. Yönetim kurulumuzda, İzmir'de il başkanlığımızın açacağı seçim ofisleri hakkında da değerlendirmelerde bulunduk. İzmir birinci bölgede Konak ve ikinci bölgede Karşıyaka'da birer milletvekili seçim ofisi, yine Konak'ta cumhurbaşkanlığı merkez seçim ofisi ve seçimlerde ilk kez yapılacak bir çalışmayla oluşturulan gençlik merkezi ofisi açılacak. Bu ofislerin tamamı kullanıma ve hizmete açmaya hazır halde. Birkaç gün içinde il başkanlığımızın ofislerini İzmirlilerin hizmetine sunacağız" dedi.

CHP Urla'nın yeni başkanı Pelin Karasakal oldu

Yıldız, yönetim kurulunda CHP Urla İlçe Başkanlığı ile ilgili görevlendirmenin de yapıldığını ifade ederek “İl Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantıda aldığı bir diğer kararla, görevden alma sebebiyle boşalan CHP Urla İlçe Başkanlığı görevine, CHP Urla gençlik kolları başkanlığı görevini yürüten avukat Pelin Karasakal'ı getirdi. Yeni ilçe başkanımızın ilçeye hayırlı olmasını temenni ediyor, kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.