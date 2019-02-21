CHP İzmir'in önüne siyah çelenk bıraktılar

Buca'da Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in yerine belediye meclis üyesi Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesinin ardından İzmir Rumeli Balkan Platformu üyeleri, CHP İzmir İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakarak tepkilerini dile getirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir'i destekleyen 4 federasyon ve 58 Balkan derneğinin oluşturduğu İzmir Rumeli Balkan Platformuna bağlı bir grup, il başkanlığına siyah çelenk bırakarak duruma tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan İzmir Balkan Dernekleri Federasyon Başkanı Vahap Savaşan, Suat Nezir'in yanında olduklarını söyledi. Sebepsiz bir şekilde Nezir'in adaylığının geri çekildiğini savunan Savaşan, “Suat Nezir bu onurlu görevi kabul ettikten sonra maddi-manevi hiçbir şeyden kaçınmayarak çalışmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu da aday tanıtım toplantısında Nezir'in adaylığını tekrar açıkladı. Ancak ne var ki genel merkez Suat Nezir'in adaylığını sebepsiz hiçe saydı” ifadelerini kullandı.

“Tek adayımız Nezir”

Kararın değişmemesi durumunda CHP'nin zarar göreceğini söyleyen Savaşan, “Türk siyaset tarihinde bugüne kadar böyle bir olay görülmemiştir. Ayak oyunlarıyla yapılan bu aday değişimini onurlu bulmuyoruz. Bu karar hepimizde çok derin bir yara açtı. Bu karar bir Balkanlı olan Ulu Önder Atatürk'ün partisine de ciddi bir zarar verecektir. Bu yanlıştan dönülmediği takdirde telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşanacaktır. Derhal bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Tek ve vazgeçilmez adayımız Suat Nezir'dir” dedi.