CHP İzmir'in yeni başkanı Aslanoğlu görevi devraldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kongresinde il başkanı seçilen Şenol Aslanoğlu, yapılan törenle görevini bir önceki il başkanı Deniz Yücel'den devraldı.

Geçtiğimiz günlerde Deniz Yücel'in milletvekilliği adaylığı için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından yeni göreve CHP Merkez Yürütme Kurulu MYK tarafından Şenol Aslanoğlu atanmıştı. Devralma töreni ise İzmir il binasında düzenlendi. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

“Bayrağı daha yükseğe taşıyacağız”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Bugüne kadar bu bayrağı başarı ile taşıyan tüm genel başkanlarımıza, tüm il başkanlarımıza, tüm örgüt yöneticilerimize, tüm yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün bayrağı devir aldığımız Deniz başkanımız da beş yıldır başarı ile bu bayrağı taşıdı. Gecesini gündüzüne kattı. Büyük emek verdi. Emekleri için il başkanımıza teşekkür ederim. Yeni çıktığı bu yolculukta başarılar dilerim. Uzun süredir bayrağı daha yükseğe taşıyan il yönetim kurulu üyelerimize de huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada hep birlikte, omuz omuza bayrağı daha yükseğe taşıyacağız. Beni bu göreve layık gören, başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partimizin Merkez Yönetim Kurulu üyelerine güvenlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bana; çocukken sokaklarında koştuğum, tüm yaşamım boyunca hiç ayrılmadığım, büyük bir aşk ile bağlı olduğum, içinde yaşamaktan tüm hemşerilerim gibi mutlu olduğum, demokrasinin, Cumhuriyetin, barışın ve hoşgörünün kenti İzmir'ime hizmet verme onurunu bahşettiler. Doyduğum, beni var eden bu kente vefa borcumu ödemek için şans tanıdılar. Minnettarım” şeklinde konuştu.

“Sonuna kadar destek olacağım”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de il başkanı olmak olağanüstü bir onur. Bütün kalbimle kutluyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Kol kola yürüyeceğimizin bilinci ve inancı ile sonuna kadar destek olacağımı bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

“İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun”

Geçmiş dönem il başkanı Deniz Yücel, "26 Aralık Pazartesi günü, yine bu salonda 5 yıldır büyük bir onurla sürdürdüğüm il başkanlığı görevimi, partimizin yayınladığı genelge doğrultusunda sona erdirmiştim. Geçtiğimiz pazartesi günü, boşalan il başkanlığı görevine Merkez Yürütme Kurulumuzca (MYK) Şenol Aslanoğlu arkadaşımız atanmıştır. Bu görevler de, kişiler gelip geçicidir. Deniz Yücel de gelmiştir ve geçmiştir. Bayrağı Şenol Aslanoğlu'na devretmiştir. Ben, eğitimiyle, birikimiyle, nezaketiyle, başarılı iş insanı ve partili kimliğiyle, bu bayrağı Şenol Aslanoğlu'na devrettiğim için mutluyum. Şenol Aslanoğlu bu bayrağı daha da ileriye taşıyacaktır. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Partimize, İzmir'imize ve mücadelemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Öte yandan, konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu'na plaket takdim etti.