İhlas Haber Ajansı

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CHP İzmir'in yeni başkanı belli oldu

Milletvekili aday adayı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı görevinden ayrılan Deniz Yücel’in yerine Şenol Aslanoğlu atandı.

Milletvekili aday adayı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı görevinden ayrılan Deniz Yücel'in yerine Şenol Aslanoğlu atandı.


CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrılması sonrası koltuğu devralacak isim belli oldu. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yeni il başkanının Şenol Aslanoğlu olmasına karar verildi. Kararın önümüzdeki günlerde resmi olarak tebliğ etmesi bekleniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu İş Adamı Aslanoğlu, evli ve iki çocuk babası.

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