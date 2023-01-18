CHP İzmir'in yeni yönetimi resmen atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından Şenol Aslanoğlu'nun CHP İzmir İl Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu'nda da revizyona gidildi.

CHP MYK tarafından 16 Ocak Pazartesi günü yapılan toplantıda alınan karar, resmi yazıyla CHP İzmir İl Başkanlığına bildirildi. Yazıya göre, CHP İzmir İl Yönetimi görevden alınırken, görevden alınan yönetimin yerine 30 asil ve 30 yedek üyeden oluşan yeni CHP İzmir İl Yönetim Kurulu atandı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeni görevlendirmeye ilişkin bir açıklama yaparak bunun bir bayrak değişimi ve güçlendirme olduğunu vurguladı. CHP İzmir'in eki il başkanı Deniz Yücel, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti.

“Biz büyük bir aileyiz”

Aslanoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Bugün itibariyle yeni il yönetim kurulumuz MYK kararıyla atanmıştır. Bir önceki yönetim kurulunda yer alan tüm arkadaşlarımız çok uzun süre maratonu koşmuş ve başarılı işlere imza atarak bayrağı yeni arkadaşlarımıza devretmişlerdir. Biz büyük bir aileyiz ve bu ülkeye hizmet etmek için parti üyesi olmamız yeterli. Yeni il yönetim kurulumuzla birlikte devraldığımız bayrağı daha yükseğe taşımak ve maratonun son 100 metresinde iktidara giden yolda farkı daha da açmak için çok daha hızlı koşacağız. Önceki yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızla, tüm örgütümüzle olduğu gibi birlikte çalışmaya zaten devam edeceğiz. Kendilerine verdikleri emekler ve bundan sonra koyacakları katkılar için teşekkür ediyorum.”

İşte CHP İzmir'in yeni yönetimi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yeni yönetim kurulunun kısa bir süre içinde İzmir kamuoyuna ve basına tanıtılacağı bir toplantı yapılacağını da sözlerine eklerken, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Orhan Polat, Ahmet İlhan Akaltun, Gonca Altınsoy, Emine Işık Doğusoy, Barış Özdemir, Şule Kavak, Münir Sirhan Özen, Erol Mutlu, Ahmet Doğukan Gül, Özlem Ünsal, Leman Tunus, Ahmet Yıldız, Ali Alan, Tevfik Türk, Cem Şahverdi, Hafize Özkır, Harun Atalayman, Mehmet Şan, İnanç Nurlu, Onur Temiz, Ali İhsan Yıldız, Sedredil Coşkuner, Görkem Duman, Müberra Tamay Hepağır, Zeki Günen, Arda Işık, Celal Yıldız, Nurdal Karakartal, Polat Manduz, Özgür Çağlar Akova.