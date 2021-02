CHP lideri İzmir'de konuştu

İzmir'de Çiğli tramvay projesinin temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye'yi belediyelerimizden başlayarak inşa etmeye çalışıyoruz. Belediyelerimiz, öngördüğümüz yeni siyaset anlayışının öncüleridir. Belediyelerimiz koçbaşıdır. Onlar çalışacak, bütün Türkiye görecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Karşıyaka-Çiğli arasında 14 istasyondan oluşan 11 kilometrelik tramvay hattının temel atma törenine katıldı. 2 yıl içerisinde tamamlanması beklenen hattın temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “Biz Türkiye'yi düşünüyoruz. 84 milyonu düşünüyoruz. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa biz o akşam yatağa rahat girmeyiz. Huzurun temeli herkesin kazandığı ürettiği bir Türkiye'dir. Bu Türkiye'yi özlüyoruz. Bu Türkiye'yi belediyelerimizden başlayarak inşa etmeye çalışıyoruz. Belediyelerimiz, öngördüğümüz yeni siyaset anlayışının öncüleridir. Belediyelerimiz koç başıdır. Onlar çalışacak, bütün Türkiye görecek” diye konuştu.

“Çok kararlıyım, azimliyim”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Bir İzmir milletvekili olarak sizlerle beraber olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. ‘Martın sonu bahar' dedik. Martın sonu bahar oldu ama bütün Türkiye'ye getireceğiz martın sonunu. Bütün Türkiye'ye huzuru, birlikteliği getireceğiz. Bu konuda çok kararlıyım, azimliyim. Hiçbir güç inandığım yoldan beni döndüremeyecektir. Halkın bütün katmanlarıyla birlikte bu ülkeye demokrasiyi, sevgiyi, huzuru getireceğiz. Kaygıyı, tasayı uzaklaştıracağız. İki değerli başkanımızı dinledik. Sel felaketi dolayısıyla mağdur olan esnafımızı da dinledik. Dertleri var, doğru ama bu konuda belediyemiz güzel çalışıyor. 2 bin 554 hane ve işyerinde sorun var, tespitler yapıldı. 7 milyon 31 bin liralık yardım esnafımıza yapılacak. Pazartesi belediye meclisinde karar alınacak ve uygulamaya konulacak. İzmir gibi güzel bir yerde bütün Türkiye için özlem duyduğum tabloyu hatırlatmak isterim; hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir İzmir ve Türkiye istiyoruz.”

Buca hattının ihalesi 15 Şubat'ta

Çiğli tramvay hattı ve diğer ulaşım projeleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“11 kilometrelik bir hat. İnşallah 2 yıl sonunda gelip kurdeleyi beraber keseceğiz. Narlıdere Metro istasyonu yapımını gezdik. Yüzde 72'si tamamlanmış vaziyette. En önemlisi Buca hattı. Buca ile ilgili önemli bir gelişme var. Türkiye Cumhuriyeti devletini düşünün. Bunun hazinesini düşünün Hazineyi yöneten bakanlığı düşünün. Uluslararası piyasalarda Türkiye Cumhuriyeti borç alırken faiz ödüyor. Yüzde 5-6 oranında ama İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 70 milyon Avroluk borçlanmayı yüzde 3 ile yaptı. Bu, bizim belediyelerimizin uluslararası alanın gözünde Türkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesinden daha iyi ve güvenilir olduğunu gösteriyor. İktidara dostlarımızla geldiğimizde Türkiye'nin talihini değiştireceğiz. Türkiye'yi bütün uluslararası alanda güçlü kılacağız. Belediyelerimiz nasıl yüzde 3'le borçlanıyorsa, onlar nasıl yüzde 5-6 ile borçlanıyorsa bu çifte standardı kaldıracağız. Türkiye'nin hazinesi neden uluslararası piyasalarda güvenli değil? Varlık Fonu üç kez uluslararası borçlanmaya çıktı. Yüzde 5-6 faizi ödemek istemesine karşın kimse borç vermedi ama İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘metro hattı yapacağım' dedi. 1 milyar 70 bin Avroluk borçlanmayı yüzde 3 faizle kabul ettiler. Bu bize gurur veriyor. Yeni aldığımız bütün belediyelerde göreceksiniz; mali gücü yüksek, uluslararası alanda saygınlığı olan belediyeleri yeniden inşa edeceğiz. İhalesi 15 Şubat'ta yapılacak. İhale saydam olacak. Bizim belediyelerde bütün ihaleler şeffaf, halka açık. Youtube'dan yayınlanıyor, herkes biliyor. CHP'li belediyeler tıkır tıkır çalışıyor.”

“Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçiriyoruz”

1 milyar 70 bin Avroluk borç alındığını ancak bunun 4 yılının ödemesiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “12 yılda ödenecek. Çiğli tramvay hattı dolayısıyla hüküm konuldu. Üniversitelerden yeni mezun olan ya da mezun olup işsiz olan mühendisler için fırsat sağlanacak. Yeni mezun mühendisler projede çalıştırılacak. Her büyük kentin ulaşım sorunu var ama belediye başkanlarının görevi ulaşım sorununu çözmektir. Harcadıkları çaba, harcadıkları paranın hesabını vermek zorundadır. Halka hesap vermeyen belediye başkanı yanlıştır. Her kuruşun hesabını veren belediye balkanı doğru belediye başkanıdır. Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçiriyoruz. Halkına hesap veren siyaset anlayışını. Halkın günlük sorunları ve gelecekteki sorunları gören ve bunlara çözüm üreten bir siyaset anlayışı istiyoruz. Belediyeler olarak bunu başlattık, sürdürüyoruz. İnşallah iktidarda da bunu yapacağız. Bizler belediyelerimizden başlayarak hizmeti kendi halkımıza yapacağız, kendi halkımızın zenginleşmesi için yapacağız” dedi.

“Siyaseti halk için yaparız”

CHP'li belediyelerin pandemi döneminde milyonlarca maske dağıttığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Parayla da değil. Belediye başkanlarımız bu süreçte tarih yazdı. Milyonlarca kişiye nakdi ve ayni yardım yapıldı. Esnafın sorunlarının giderilmesi için her türlü çaba gösterildi. Kahveciden tutun taksiciye; servisçiden kantinciye; sanatçıdan manava kadar ne kadar ihtiyaç sahibi varsa yardım götürüldü. On binlerce öğrenciye tablet dağıtıldı. Hala 21. yüzyılda birleştirilmiş sınıflar var. Biz şu çağrı yaptık; ‘11 büyük kentin olduğu yerlerde Milli Emlak arsası gösterin, okul ve derslik yapıp teslim edeceğiz' dedik. CHP olarak talip olduk. Bu çağrıyı tekrar yapıyoruz. Biz yaparız. Çünkü biz her kuruşun hesabını veririz. Biz siyaseti köşeyi dönmek için değil, halk için yaparız. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmeyiz. Bizim onlarla siyahla beyaz kadar farkımız vardır. Onlar gibi değiliz. Herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz” ifadelerini kullandı.

“Zorluk çıkarmayın”

Pandemi döneminde CHP'li belediyelere halkın güveni olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halk belediyeye yardım yapmak istiyordu, ‘biz yapalım siz ulaştırın' dediler. Tahammül edemediler. Hesaplara el koydular. Belediye başkanı arkadaşlarıma; ‘Önünüze engeller çıkarılır, hiçbir bel başkanının şikayet etmeye hakkı yok. Engel varsa engeli aşacaksınız' dedim. Hesaplara el koydular. Ne yaptık; ‘askıda fatura' dedik. Fakirin fukaranın borcu var; herkes ödemeye başladı. On binlerce kişinin borcu ödendi. Aracı belediye oldu. Demek ki hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın aşmasını bileceğiz. Sadece ihtiyaç sahibi olanlara değil üretenlere, çalışanlara da saygılıyız biz. Bizim bütün belediyelerimizin asgari ücreti net 3 bin 100 lira. Hükümete İzmir'den çağrıda bulunuyorum; bizim belediye başkanlarımıza zorluk çıkarmayın, engel çıkarmayın. Onlar halka hizmet etmek için her türlü çabayı gösteriyorlar. Engel çıkarıyorlar. Sanıyorlar ki hizmet yapmalarını engelleyecekler. Hiçbir koşulda hizmet götürmelerini engelleyemezsiniz. Bunu engellemeye gücünüz de kapasiteniz de yoktur sizin.”

“Çıksınlar açıklasınlar”

CHP lideri, sözlerini şöyle tamamladı: “Konak'ta kahvecilere nakdi yardım yapmak istediler. Karara AK Parti'liler karşı çıktı. Erdoğan'a sesleniyorum; Konak'ta kahvecilere nakdi yardım yapmak için belediye karar getiriyor, AK Parti karşı çıkıyor. Hangi gerekçe ile karşı çıktılar, çıksınlar açıklasınlar. Bizim çalışmalarımıza tahammül edemiyorlar. Neden? CHP'liler başarıyor. Nedeni basit; ihaleleri saydam yapacaksınız, hakkı olana vereceksiniz. Parada israf yapmayacaksınız, harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. İşsizlik diz boyu. Bunlar birer siyasi tercihtir. Bu tercihler ülkeyi felakete götürüyor. CHP'li belediyeler olmasa çok daha büyük olaylar çıkardı. CHP ihtiyaç sahibi milyonlarla aileye esnafa yarım yapıyor.”

“İzmir için tarihi bir gün”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “İzmir için tarihi bir gün. Sözleşmesini imzaladığımız tramvayın temelini atmanı mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. İhalede bir ilki de gerçekleştirdik. İlk defa bir belediye, yüklenici firmaya yeni mezun mimar ve mühendis istihdamını zorunlu hale getirdi. Belediyemiz bundan sonraki ihalenin tamamında bu uygulamayı hayata geçirecek. 2 yıl içinde tamamlanmasını öngördüğümüz tramvay hattı, 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşuyor. Toplu ulaşım alternatiflerine tramvay hattını da dahil edeceğiz. İZBAN ve vapur iskelesi bağlantıları ile Çiğli halkına hızlı ve konforlu ulaşım sağlayacağız. Vatandaşlarımız için hesaplı ve konforlu, belediye için işletme maliyeti verimli bir ulaşım hizmeti sağlamış oluyoruz” diyerek kentteki diğer ulaşım projeleri hakkında bilgi verdi. Soyer, “Biz ‘İzmir'i demir ağlarla öreceğiz' demiştik. İzmir halkına verdiğimiz bu sözü teker teker yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

“Tunç Soyer ve arkadaşları Çiğli'yi demir ağlarla örüyor”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli çok eski ve tarihi bir kent ve buluşma noktası olma özelliğini taşıyor. Bu özelliği kazanmasında bir başka özelliği öne çıkıyor o da bu kentin demiryolu kenti olması. Atatürk ve arkadaşları, Türkiye'yi demir ağlarla ördü, şimdi Tunç Soyer ve arkadaşlar Çiğli'yi demir ağlarla örüyor” ifadelerini kullandı.