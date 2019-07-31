CHP Menderes, danışma kurulu toplantısını yaptı

İzmir'in Menderes ilçesinde, CHP Menderes İlçe Başkanlığı'nın danışma kurulu toplantısı yoğun katılımla gerçekleşirken, toplantıda yerel seçimlerde alınan başarı masaya yatırıldı.

CHP Menderes İlçe Başkanlığı'nın danışma kurulu toplantısı, 31 Mart Yerel Seçimler ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri gündemiyle gerçekleşti. Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantının divan başkanı CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Özkan Tice oldu. Toplantıya Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yanı sıra; CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Candan, konuşmasında, "120 gün önce Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerin sonucunda, ülkenin birçok yerinde hak ettiğimiz başarılı neticeler aldık. Bilhassa Menderes'imizde yerel yönetimin başına geçerek hep beraber büyük bir başarı göstermiş olduk" dedi.

Siyasette ve sosyal yaşamda kadınların ve gençlerin daha aktif rol alması için çalışacaklarını da kaydeden Candan, “Önümüzdeki süreçte öncelikle kadının gücünü ve kadın elinin nelere kadir olduğunu daha iyi göstereceğiz. Kadınlarımızın siyaset sahnesinde daha fazla yer alması için emek vereceğiz. Geleceğimizin güvencesi gençlerimizin daha eğitimli, daha sosyal, iş güç ve meslek sahibi olması adına onların yanında olacağız. Daha sosyal ve yaşanabilir bir Menderes olma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekilleri de yaptıkları konuşmalarda, yerel seçimlerde Menderes'te kazanılan başarı nedeniyle ilçe örgütünü kutladı.

Toplantıda sonunda konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da, yerel seçimlerde alınan başarılı sonuç nedenilye örgüte teşekkür etti. Kayalar, "Örgütümüzden aldığımız güç ile Menderes'imize baharı getirdik, şimdi de aynı güç ile Menderes'imize hak ettiği hizmetleri kazandırma vakti" diye aktardı.

100 günlük görev süresini de değerlendiren Başkan Kayalar, şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerin ardından geçen 100 günlük süreçte belediyenin borç yükünü hafifletmek adına tasarruf tedbirlerimizi faaliyete soktuk. Yapmış olduğumuz uygulamalar ile yüzde 50 tasarruf sağladık. Esnafa olan borçlarımız ödenmeye başlarken, kamu kurum ve kuruluşlarına borçlarla ilgili yapılandırma yapıldı, çalışanlarımızın sıkıntı yaşamaması için önlem alındı. Maddi zorluk içerisinde olsak bile belediye hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmeye devam ediyoruz. Geride bıraktığımız süre içerisinde ilçemizin elzem sorunlarının çözümü için hızlıca hareket ettik. Her mahallemize eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."