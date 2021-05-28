CHP Urla'dan kan bağışına destek

CHP Urla İlçe Başkanlığından partililer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay'ın kan bağış aracını ziyaret ederek bağışta bulundu.

CHP Urla İlçe Başkanlığının yönetim kurulu üyeleri ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay'ın kan bağış aracını ziyaret etti. Kızılay'ın kan merkezindeki stoklarının azalması üzerine vatandaşları kan bağışına teşvik etmek isteyen partililer, toplu olarak kan bağışında bulundu.

CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak düzenlenen kan bağışı kampanyası için Urla İlçe Örgütü olarak Kızılay ekibinin katkısıyla kan bağışında bulunduk. Değerli katkıları için katılım sağlayan partililerim ve Urla halkına sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Partililer, ardından da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hava Pilot Kd. Albay Hayri Korkut için düzenlenen programa katıldı.