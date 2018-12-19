CHP'den İzmir'de ittifak zirvesi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, önümüzdeki yerel seçim çalışması kapsamında ilçe başkanlarıyla il binasında bir araya geldi. Seçimle ilgili değerlendirmenin yapıldığı toplantıda Yücel, ilçe başkanlarından süreçteki çalışmalar ve İYİ Parti ile yapılacak ittifak hakkında görüş aldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Yücel, "İlçe başkanlarımızla seçim öncesi artık olağan hale gelen toplantılarımızdan birisini gerçekleştirdik. Seçim yaklaştıkça seçim hazırlıkları ve ittifaklar konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Bizlerde İzmir örgütü olarak bu gelişmeleri değerlendirmek, görüş alışverişinde bulunmak için koordinasyon toplantılarımızı sıklaştırıyoruz. Bugün ilçe başkanlarımızla İYİ Parti ile yapılacak ittifak ve seçim çalışmaları konularını ele aldık. Elbette ittifak konusunda son sözü genel merkezimiz söyleyecek ama yerelde dengelerin ne olduğu, İzmir'deki hedeflere nasıl ulaşılabileceği ve seçmenin beklentilerini de en iyi bilecek olanda il örgütümüz” dedi.

İttifak konusunda, diğer tüm konularda olduğu gibi genel merkez ile sürekli bir irtibat halinde olduklarını ifade eden Yücel, toplantıda ilçe başkanlarının, parti örgütünün görüşlerini, önerilerini aldıklarını ve değerlendirmelerde bulunduklarını ve bun görüşleri genel merkez ile paylaşacaklarını söyledi.

“İYİ Parti ile ittifakı çok önemsiyoruz”

İYİ Parti ile yapılacak bir ittifakı çok önemsediklerini kaydeden CHP İl Başkanı Deniz Yücel, "Sadece partiler için değil, Türkiye'de huzurun, uyumun, demokrasinin ve refahın hakim kılınması için gerekli görüyoruz. İttifakın uygulanma şekli ve şartları konusunda farklı düşünceler olabilir ama önemli olan başarıya ulaşmaktır. Bizim bir hedefimiz var, İzmir'de Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçelerimizde 30'da 30 yaparak, tüm belediyeleri kazanmak istiyoruz. Bu hedefe ilerlerken en iyi yol haritasını çıkarmak ve ona göre ilerlemek içinde ilçelerimizle uyum içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.