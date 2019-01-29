CHP'den yeniden aday gösterilen Başkan Çalkaya, seçim startını verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından alınan parti meclisi kararı sonrasında Balçova'dan yeniden aday gösterilen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, ilçe binası önünde partililer ve vatandaşlar ile buluşarak seçim startını verdi. Parti binası önünde coşkulu kalabalığa seslenen CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, "15 yıldır sosyal projeleriyle Türkiye'ye örnek olan, çalmayan çaldırmayan, örgütünün yüzünü öne eğmeyen başkanımız ile birlikte mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

2004'ten bu yana örgütün emeği ile çalışmalarında başarılı olduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Ben tek başıma bir şey yapmadım. Biz belediye başkanı olmak için bu yola çıkmadık. Biz hayatı insanların lehine şekillendirmek için mücadele ediyoruz. Bir lokma ekmeği paylaşmak için bu görevi yapıyorum. Adaletsizlikleri yok etmek için bu görevi yapıyorum. Eğitimde, sporda, kadınlara yaptığımız hizmetlerde hep adaleti gözettik. Bizim amacımız sadece Balçova değil, tüm Türkiye'nin Balçova gibi huzurlu ve adaletli olmasını sağlayacağız" diye konuştu.