CHP'li Akman'ın cenazesine katılan Muharrem İnce'den açıklamalar

Sedat Akman'ın cenazesine katılan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Sedat Akman ve Bülent Ecevit arasında 43 yıl önce yaşanan bir olayı da anlatarak, "43 yıl önce Türkiye'deki demokrasiye ve siyasi partilerdeki demokrasiye bakın, bir de bugünküne bakın. 43 yılda siyasi partilerdeki demokrasi de Türkiye'deki demokrasi de yerlerde sürünüyor" dedi.

1977-1980 yılları arasında CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sedat Akman, geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybetmişti. 1972-1974 yılları arasında İzmir Tabip Odası başkanlığı da yapan Akman için ilk olarak CHP İzmir İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Sedat Akman için Kur-an'ı Kerim okunarak helallik istendi.

Daha sonra ise Akman'ın naaşı Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; ailesi, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP ilçe belediye başkanları, CHP'li üyeler ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından helallik istenen Sedat Akman için dualar edildi. Cenaze aracına yüklenen Sedat Akman'ın naaşı, defnedilmek üzere Bergama ilçesinde bulunan aile kabristanlığına götürüldü.

Muharrem İnce'den açıklamalar

Cenazeden sonra açıklama yapan Muharrem İnce, hayatını kaybeden Akman'ın cenazesine Eski Yalova İl Başkanı olarak katıldığını söyleyerek, "Eski il başkanımıza son görevimizi yapmak üzere buradayım. Siyasi mesajım yok; ama Türkiye demokrasisinin 43 yılda ne kadar geri gittiğini bir örnekle anlatacağım; 1977 yılında CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, İzmir il başkanımız Sedat Akman'ı arayarak ve 12 milletvekili çıkaran İzmir'den 1 kontenjan kullanmak istiyorum. Normalde herkes ön seçimle geliyor. İl başkanımız Sedat Akman, ‘nasıl yani?' diyerek sebebini sorar. Bülent Ecevit, Ahmet Taner Kışlalı'yı Kültür Bakanı yapacağını ve ön seçime sokmadan milletvekili yapmak istediğini söyler. İl başkanımız Sedat Akman, Ahmet Taner Kışlalı'yı ilk dört sıraya koymama şartıyla kabul eder ve altıncı sıraya koyar. O seçimlerden sonra Ahmet Taner Kışlalı, Kültür Bakanı olur. 43 yıl önce Türkiye'deki demokrasiye ve siyasi partilerdeki demokrasiye bakın, bir de bugünküne bakın. 43 yılda siyasi partilerdeki demokrasi de Türkiye'deki demokrasi de yerlerde sürünüyor” dedi.