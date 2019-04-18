CHP'li Bakan: "Seçmen artık kutuplaşma istemiyor"

Yerel seçimlerin ardından, tüm CHP Milletvekilleri ile birlikte, İstanbul'a sandık nöbetine giden İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından geldiği Çeşme'de bir açıklama yaparak, "Seçmen artık Türkiye'de kutuplaşmayı istemiyor" dedi.

Çeşme'de, Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı ziyaret ederek, tebrik eden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul'daki sandık nöbeti ile ilgili yaptığı açıklamada, "31 Mart Pazar günü seçimler bittikten sonra, biz tüm CHP milletvekilleri İstanbul'a gittik. Aslında İstanbul'un sonuçları, YSK'nın ilanına göre Ekrem İmamoğlu tarafından kazanılmıştı. İtirazlar sonucunda, oyların tekrar sayılmasına eşlik ettik. Sandıkları ve seçmen iradesini koruduk. Bu yaptığımız, sadece CHP'lilerin değil, AK Parti'ye, MHP'ye ve hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, seçmenlerin sandıkta oluşan iradesine sahip çıkmaktı. Seçmenin iradesine sahip çıktık ve sonuç tecelli etti. Ekrem İmamoğlu, hak ettiği gibi, ilk gün olduğu gibi, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Biz de gönül rahatlığı ile İzmir'e döndük." diye konuştu.

"Sevgi kazandı"

31 Mart yerel seçimlerinde, seçmenin bir mesajı olduğunu ifade eden Bakan, "Bu mesajı almak gerekir. Seçmen artık Türkiye'de kutuplaşmayı istemiyor. Ötekileştirme istemiyor. Ayrıştırıcı bir söylem istemiyor. İnsanlar, birlik, beraberlik, kardeşlik istiyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki başarısı, 'Sevgi kazanacak' demesidir. Sevgi kazandı." diye açıkladı.

Seçimlerin hemen ardından Çeşme'nin Eko'sunun zaferinin kutlandığını belirten Bakan, "Çeşme'deki bizim Eko'muz, İstanbul'un Eko'suna mesaj gönderdi. Eminim, Çeşme'nin Eko'sunun destek mesajının İstanbul'un Eko'suna etkisi olmuştur. Biz hep Çeşme'nin ve İzmir'in moral ve motivasyonuyla orada onu diri tuttuk" diyerek sözlerini tamamladı.