CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'ün yargılaması başladı

İzmir'de Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında manavlık yapan İsmail K.'yi (46) iş yerinde bacaklarından vurdurttuğu iddiasıyla yargılanan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, mahkemede verdiği ifadesinde, “Olayda mağdur olan kişi benim” derken, olayda yaralanan İsmail K. ise “Daha önceki belediye başkanı kinci değildi ancak bu başkan kincidir. Beni vurdurmasının tek sebebi nam salmaktır. İstese beni öldürürdü” şeklinde konuştu.

İzmir'de liderliğini Deniz Camgöz'ün yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütü yapılanmasına yönelik yargılama İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılırken, 13 farklı olayla ilgili suç örgütüne mensup olduğu iddia edilen sanıklar dinlendi.

9 Eylül 2019'da Foça'da manavlık yapan İsmail K.'nin bacaklarından vurulması olayı ile ilgili müşteki sanık olarak ifade veren Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Yaralama olayının gerçekleştiği sırada yaklaşık 60 kişi Foça Meydanından Atatürk Meydanına doğru yürüyorduk. İsmail K.'nin vurulduğu haberi geldi. Elimizde çelenklerle olay yerine gittik. Gittiğimde İsmail K. yerdeydi. Hastaneye götürüldü. Menemen Devlet Hastanesine sevk edilmesini rica ettim. Bu olayda mağdur olan kişi benim” dedi

Olaydan sonra tehdit mesajları aldığını ve korumayla gezdiğini savunan Başkan Gürbüz, “En büyük yarayı ben aldım. Belediye Başkanı olarak itibarsızlaştırıldım. Bu olaydan sonra cep telefonuma mesaj geldi. ‘Geçmiş olsuna mı gittin?' şeklinde yabancı telefonlardan mesajlar aldım. Hiçbirine cevap vermedim. Hiç birini tanımıyorum” diye konuştu.

“İnsani olarak yapmam gereken her şeyi yaptım”

Yaralama olayından önce İsmail K. ile ilgili yaşanan tartışmayı da anlatan Gürbüz, “Dükkanlarının önüne büfe koymak istediklerini söylediler. Yere kazıklı biçimde demir çakmak istediler. Kendilerine ‘Yapmayın' dediğimde Erkan K., elindeki sandalyeyi yere fırlattı. Kötü şeyler söyledi. O sırada polisler geldi. ‘Büyütülecek bir şey yok' dedim. İsmail K. daha sonra beni aradı, ‘Erkan'a bakma sen' dedi. Belediye tarafından işletmeye kesilen herhangi bir ceza yoktur. Yaralama olayı sonrasında geçmiş olsuna gittim. İsmail K., ‘Bu iş sana kalır' dedi. İnsani olarak yapmam gereken her şeyi yaptım. ‘Beni madara ettiniz' diye bir beyanım yoktur. Daha yeni belediye başkanı olmuşum. Siyasi olarak itibarsızlaştırıldım. Mağdurum. Devletin verdiği korumayla gezdim. Siyasi olarak da ailevi olarak da yıprandım. Gelen mesajların kimden, nereden geldiğini bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi azmettirmedim” dedi.

“Hem adamı vurduruyorsun, hem hastaneye gidiyorsun' anlamına gelen mesajlar atmışlar”

Duruşmaya koltuk değnekleri ile katılan İsmail K. ise “Bana ateş eden kişinin kolunda dövme vardı. Foça'nın bildiğim bir mafya grubu yoktu. O güne kadar Camgöz ismini duymadım. Daha önceki belediye başkanı kinci değildi ancak bu başkan kincidir. Beni vurdurmasının tek sebebi nam salmaktır. İstese beni öldürürdü” diye konuştu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün kendisini hastanede ziyaret etmesinin ardından yaşananları da anlatan İsmail K., “Sonradan duyduğuma göre suç örgütü üyeleri ‘Hem adamı vurduruyorsun, hem hastaneye gidiyorsun' anlamına gelen mesajlar atmışlar. Ben başkan ve etrafındakilerden şikayetçiyim. Beni vuranlardan şikayetçiyim. Ameliyat oldum ve şu anda ayağımda hasar var” dedi.

“Bu işin bir bedeli olacak”

İsmail K.'nin kardeşi Yakup K. ise “Tartışmadan sonra Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yanımıza geldi. ‘Panel koyamazsınız' dedi. Akşam saat 23.30 sıralarında ise telefonum çaldı. Baktım, Fatih Gürbüz arıyordu. ‘Ağabeyin beni madara etti bu işin bir bedeli olacak, manavınızı kaldırın' dedi. Olayı neden büyüttüğünü sordum. ‘Bu işin bir bedeli olacak' diyerek tekrarladı. Tartışmadan 2 gün sonra çay bahçesinde Ümit K.'yi gördüm. Çocuk tuhaf tuhaf bana bakıyordu. Bu kişiyi olay günü de gördüm” diye konuştu.

“Sana yapılan terbiyesizliğe cevap verildi” mesajı

Olayın birkaç gün önceden planlandığını ileri süren Yakup K., “Yılmaz Y.'nin içinde bulunduğu aracın bir hafta boyunca bizim iş yerimizin önünde dolaştığını öğrendik. Meğer bizi keşfediyorlarmış. Olay günü ateş eden kişinin peşinden koştum. 2 el de bana ateş etti. Arabamın arkasına saklandım. Ağabeyimi Foça Devlet Hastanesine kaldırdık. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ağabeyim hastaneye kaldırılırken beni arabasına davet etti. ‘Ateş eden kişi sizin isminizi verdi neden arabanıza bineyim?' dedim. ‘Hayır olur mu öyle şey' dedi. Arabaya bindim. Yoldayken kendisine mesaj geldi. ‘Ağabeyini vuranlar yazıyor' dedi. Mesaj atan kişi ‘Sana yapılan terbiyesizliğe cevap verildi yazmış'. Gürbüz ise bana ‘Bu ikimizin arasında kalsın, birlikte mesajları savcılığa veririz' dedi. Ertesi günü Gürbüz hastaneden hiç ayrılmadı. Bir hafta önce bizi kovan adam bizi evlat edindi” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik ifadelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Foça ilçesinde çay bahçesi ve manav işleten İsmail K., 9 Eylül 2019'da müşteri olarak gelen bir kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Saldırgan, birkaç el ateş ettikten sonra yaya olarak yakındaki pazar yerine doğru kaçtı. Ardından burada park halindeki bir otomobile binerek uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki bacağından yaralanan İsmail K.'yi hastaneye kaldırdı. Şüphelinin kaçtığı 06 BCS 030 plakalı araç Torbalı ilçesinde bulundu.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin başlattığı soruşturmada Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 38 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Şüpheliler hakkında hazırlanan 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye, Foça ilçesinde çay bahçesi ve manav dükkanı işleten İsmail K.'nin, bacaklarından tabancayla vurulması olayına ilişkin verdiği ifade de girdi. İsmail K.'nin olayın azmettiricisi olarak Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün adını verdiği ortaya çıktı.

İsmail K.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, “Manav dükkanımın sağ kolu dövmeli bir kişinin bana ateş ettiğini ve terliğimin kan dolduğunu gördüm. Kaçarken de ateş etmeye devam eden kişi, ‘Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırıyordu. Ardından Gürbüz'ü ve belindeki silahı gördüm. ‘Ambulans' diye bağırıyordu. Ardından beni Foça Devlet Hastanesine götürdüler. Başkan Gürbüz de geldi. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz akşama kadar yanımda kaldı. Bana, ‘Bunu yapanı polislerden önce bulacağım. Asarlık Mahallesi ve İzmir'e adam saldım' dedikten sonra hastaneden ayrıldı. Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur” dedi.