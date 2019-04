CHP'li Çalkaya: "Derman belediyeciliği devam edecek"

Balçova'da rekor bir oyla belediye başkanı seçilen CHP'li Fatma Çalkaya, ilçe binasının önünde kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Balçova'da herkesin yanında olacağım, derman belediyeciliği devam edecek" diye konuştu.

Seçim sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova İlçe Başkanlığı'nda takip eden Fatma Çalkaya, sonuçların belli olmasının ardından kendisine destek verenlere bir teşekkür konuşması yaptı. "Bu zafer Fatma Çalkaya'nın zaferi değil" diyerek sözlerine başlayan Fatma Çalkaya, "Bu zafer ilk başta demokrasiye inanan, milli iradeye inanan, 'halkın iradesi her şeyin üstündedir' diyen Balçova halkının zaferidir. Bu zafer gece gündüz demeden kapı kapı gezerek çalışan CHP Balçova İlçe Örgütü'nün ve Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti örgütünün zaferidir. Bu zafer öyle olmaz böyle olur, ‘sandıkla geleni masa başında yedirmeyiz' diyen genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve genel merkezimizin zaferidir. Bu zafer, aynı zamanda 15 yıldır Balçova'ya sevgi eken, doğruluktan ve dürüstlükten hiç ödün vermeden halkın hizmetinde olan Mehmet Ali Çalkaya'nın başarıyla yürüttüğü derman belediyeciliğin zaferidir" dedi.

Bundan sonra yapacaklarını da anlatan Fatma Çalkaya, şöyle devam etti:

"Biz meclis üyelerimiz ile birlikte sokaklarda olacağız. Balçovalı'nın her derdine derman olmak için, Balçova halkının refah seviyesini yükseltmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Her zaman söylüyorum biz Balçova'da çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdine olan hizmet borcumuzu bir anne şefkati ve Anadolu sıcaklığı ödeyeceğiz."